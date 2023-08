Aiwanger bleibt uneinsichtig und twittert von „Schmutzkampagne“

Die Flugblatt-Affäre um Aiwanger zieht Kreise. Trotz Kritik und 25 offenen Fragen zeigt sich der Politiker auf X unbeeindruckt.

München – Hubert Aiwanger hat bereits die 25 Fragen der CSU im Zusammenhang mit der Flugblatt-Affäre erhalten. Bayerns stellvertretender Ministerpräsident hat nun erstmals seit den Anschuldigungen gegen ihn auf X (früher Twitter) etwas veröffentlicht. „#Schmutzkampagnen gehen am Ende nach hinten los“ war auf Aiwangers Profil zu sehen. Üblicherweise verfasst der Vorsitzende der Freien Wähler alle Beiträge selbst. Ob dies auch diesmal der Fall war, konnte zunächst nicht bestätigt werden.

Der Beitrag stößt durchaus auf Kritik. Selbst wenn man Aiwangers Frustration verstehen könne, hätte ein Nutzer doch „ein bisschen Abbitte“ erwartet, so ein Kommentar. Ein anderer Nutzer bemerkt, dass er die Art und Weise, wie die Vorwürfe öffentlich gemacht wurden, zwar kritisch sehe – jedoch werfe Aiwanger in der Angelegenheit ständig neue Fragen auf. Er könne daher nicht sehen, wie Aiwanger politisch aus der Affäre herauskommen könne. Andere kritisieren Aiwanger für seine mangelnde Bereitschaft, Fehler zuzugeben, oder sogar dafür, dass er bei den Vorwürfen nicht verstanden habe, dass es um den Umgang mit der deutschen Geschichte gehe.

Söder fordert in Aiwanger-Affäre „glaubwürdige Diskussion“

Für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sind die Erklärungen noch nicht ausreichend. Aiwanger soll nun „zeitnah“ 25 Fragen schriftlich beantworten. Die Anschuldigungen gegen Aiwanger kommen während des Wahlkampfs in Bayern. Söder äußerte sich erneut zu den 25 Fragen an Aiwanger. Man erwarte eine „maximal transparente Antwort“, damit „wir dann auch eine glaubwürdige Diskussion darüber führen können, wie wir das bewerten“, sagte Söder am Rande eines Termins in Beilngries in Oberbayern. „Wir hoffen sehr, dass das am Ende endlich gelingen kann, diese Sachen zweifelsfrei zu klären“, fügte Söder hinzu. „Denn eines ist klar: Solche Vorwürfe dürfen nicht weiter im Raum stehen.“

Hubert Aiwanger (Freie Wähler) soll in der Flugblatt-Affäre dem Koalitionspartner CSU 25 Fragen beantworten. © Peter Kneffel/dpa /dpa

Aiwanger hatte am Samstagabend schriftlich bestritten, in den 1980er Jahren während seiner Schulzeit ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben, über das die Süddeutsche Zeitung (SZ) berichtet hatte. Gleichzeitig gab der 52-Jährige jedoch zu, dass „ein oder wenige Exemplare“ in seiner Schultasche gefunden wurden. Kurz darauf gestand Aiwangers älterer Bruder Helmut, das Pamphlet verfasst zu haben. (dpa/frs)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Franziska Schwarz sorgfältig überprüft.