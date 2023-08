Wegner gegen jegliche AfD-Zusammenarbeit – Umfrage zeigt Sympathien für Merz‘ Position

„Brandmauer“ der CDU

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Die CDU ist in Sachen AfD weiterhin uneins. Kai Wegner, Landeschef der Partei in Berlin, beharrt nun auf der „Brandmauer“.

Berlin – In der Debatte über die Abgrenzung zur AfD legt Kai Wegner nach. Berlins Regierender Bürgermeister und CDU-Landeschef hat alle Parteien aufgefordert, auch nicht in Kommunen mit der AfD zu stimmen. Damit nimmt er eine andere Position ein als CDU-Chef Friedrich Merz.

„Die AfD ist leider in vielen Gemeinderäten oder Kreistagen vertreten und verschiedene Parteien, auch SPD, Grüne und Linke, haben punktuell mit der AfD abgestimmt“, sagte Wegner den RND-Zeitungen vom 3. August. „Damit muss Schluss sein.“ In Berlin werde es mit ihm niemals eine Zusammenarbeit mit der AfD geben, versicherte er erneut. „Die Brandmauer zur AfD bröckelt nicht – Punkt.“

Die hohen Umfragewerte für die AfD schadeten Deutschlands Ansehen in der Welt. „Botschafter zeigen sich in Gesprächen mit mir besorgt über die Entwicklung“, berichtete Wegner. Eine aktuelle Yougov-Umfrage ergab indes, dass jeder Dritte in Deutschland Merz‘ umstrittenen Aussagen zum Umgang mit der AfD zustimmt (siehe Infokasten). Zurzeit steht die AfD in bundesweiten Umfragen zwischen 20 und 21 Prozent.

Yougov-Umfrage zu Merz‘ AfD-Aussagen Mit Blick auf Wahlerfolge der AfD hatte CDU-Chef Friedrich Merz im ZDF-Sommerinterview gesagt: „Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.“ Jeder Dritte hierzulande stimmt diesen Aussagen zu. Genau beträgt der Anteil 32 Prozent, wie eine Yougov-Umfrage im Auftrag der Nachrichtenagentur dpa zeigt. Fast ebenso viele (33 Prozent) antworteten, dass sie die Äußerung „teils teils“ richtig finden. Knapp ein Viertel nannte die Aussage falsch. Zehn Prozent antworteten mit „weiß nicht“.

AfD-Umfragehoch: Wegner appelliert an Merz und Linnemann

Alle Politikerinnen und Politiker müssten sich Gedanken machen. Von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwarte er, dass er und seine Regierung alles unternähmen, um das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen, Beruhigungspillen seien der falsche Weg. Aufgabe der CDU sei es jetzt, auf Landes- und Bundesebene das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen, „damit die CDU Regierungen aus der Mitte bilden kann“.

Und auch die Opposition im Bund habe eine Verantwortung, konkrete Angebote zu machen, damit Vertrauen in die demokratische Mitte steige. „Die CDU gewinnt Wahlen immer in der Mitte“, betonte Wegner. Er sei sich sicher, dass Merz und sein Generalsekretär Carsten Linnemann das wüssten.

+ Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) spricht sich gegen Zusammenarbeit mit der AfD aus. (Archivfoto) © Fabian Sommer/dpa

Kritik an AfD-Aussagen: Hendrik Wüst verteidigt Friedrich Merz

Merz‘ Äußerungen zum Umgang mit der AfD in den Kommunen waren vielfach als Aufweichung der klaren Abgrenzung der CDU zu den Rechtspopulisten interpretiert worden. Mit Blick auf Wahlerfolge der AfD hatte Merz gesagt: „Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.“

Nach heftiger Kritik an Merz auch aus der Union hatte er versichert, dass der Unvereinbarkeitsbeschluss seiner Partei gelte. In einem Parteitagsbeschluss von 2018 heißt es: „Die CDU Deutschlands lehnt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab.“

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte Merz in dem Streit in Schutz genommen. „Wer Friedrich Merz unterstellt, er würde da eine Annäherung betreiben wollen, der macht vielleicht einen billigen Geländegewinn, aber kennt Friedrich Merz nicht“, sagte er vor Journalisten.

Rechtsextremistischer Verdachtsfall AfD vor der Europawahl 2024

Die AfD wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft und beobachtet. Im Juni und Juli hatte die AfD im thüringischen Landkreis Sonneberg ihre erste Landratswahl gewonnen und stellt auch erstmals einen Bürgermeister – in Sachsen-Anhalt. Die Partei trifft sich ab Freitag (4. August) erneut, um weitere Kandidaten für die Europawahl 2024 und ihr Europawahlprogramm zu verabschieden.

Das Spitzenpersonal der AfD: Ein Kommen und Gehen Das Spitzenpersonal der AfD: Ein Kommen und Gehen

Beim AfD-Parteitag in Magdeburg eine Woche zuvor feierte das Lager des Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke einen Triumph. Kommendes Jahr finden in Ostdeutschland drei Landtagswahlen statt. (dpa/frs)

Rubriklistenbild: © Fabian Sommer/dpa