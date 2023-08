„Sie sind wieder da“: Neue Warnungen vor der AfD – Auch Scholz gerät in die Kritik

Von: Judith Goetsch

„No AfD“ steht bei einer Demonstration der AfD an einem Pfosten. (Symbolfoto) © Christoph Soeder/dpa

Die AfD ist laut Umfragen die zweitstärkste politische Kraft in Deutschland. Das dürfen wir nicht hinnehmen, warnen zwei ehemalige Politiker mit unterschiedlichen Hintergründen.

Berlin – Nach aktuellen Umfragen trennen die CDU und die Alternative für Deutschland (AfD) bundesweit nur vier Prozentpunkte. Immer wieder werden Stimmen laut, die gegen das Vergessen mahnen und die demokratischen Parteien und die Gesellschaft vor einem Wiedererstarken der Rechten warnen. Der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) und der Philosoph und ehemalige Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin (SPD) sind alarmiert.

Gerhart Baum, auch bekannt als der letzte Sozialliberale, sieht die AfD die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland seit 1949. Seit Ende seiner aktiven politischen Karriere nutzt Baum seine mahnende Stimme, um für Menschenrechte einzustehen. Vor einigen Wochen wurde Gerhart Baum für seinen Einsatz von Bundespräsident Walter Steinmeier mit dem Großen Verdienstkreuz mit Stern ausgezeichnet. Der 90-Jährige sprach mit dem Kölner Stadt-Anzeiger über seine Jugend in Nachkriegsdeutschland. Für die Aufarbeitung des Nationalsozialisten habe man damals kämpfen müssen. An diese Zeit fühlt sich Baum durch die AfD erinnert: „Wenn ich dann heute einen Björn Höcke sehe, einen Mann, der offen verfassungsfeindliche Ziele vertritt, weiß ich: Sie sind wieder da. Und wir müssen uns wieder wehren“, plädiert er.

Nida-Rümelin war bis 2020 Inhaber des Lehrstuhls für Philosophie und politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Im Podcast „Bosbach & Rach - Die Wochentester“ vom Redaktionsnetzwerk Deutschland erklärt er den Erfolf der AfD. Wenn demokratische Parteien das Vertrauen verlieren, meint er, passiere eine „gefährliche Verschiebung“. Viele Bürgerinnen und Bürger seien sich der Konsequenzen eine starken AfD gar nicht bewusst und mahnt: „Das ist eine Partei, die in Teilen eindeutig rechtsradikal ist“.

Muss die AfD verboten werden?

Die Aussagen von AfD-Politikern in der Öffentlichkeit werden immer extremer. Im ARD-Sommerinterview am 9. März sprach Björn Höcke über den Ausschluss behinderter Kinder aus dem Bildungssystem. Ein großer Aufschrei folgte. Viele sehen Parallelen zwischen Höckes Aussagen und der Politik der Nationalsozialisten. Auch Baum erkennt diese Gefahr. Die Partei steuere, so der ehemalige Innenminister, wieder auf Kategorien wie „entartete Kunst“ zu und verstoße mit rassistischen Äußerungen gegen die Verfassung.

Sollte man die AfD also verbieten? Expertinnen und Experten sind sich unsicher. Gehart Baum meint trotz allem: nein. Das sähe so aus, also wollten sich die anderen Parteien sich missliebiger Konkurrenz entledigen. „Den Schritt hätte man – wenn überhaupt – früher gehen müssen.“ Baum erwartet von Bundeskanzler Olaf Scholz stattdessen „endlich eine klare Ansage“. Die „Zeitenwende“ finde nicht nur außenpolitisch statt, betont er. „Wir sind auch im Inneren bedroht – von Feinden der Demokratie und der Verfassung.“ Im Podcast bemängelt auch Nida-Rümelin Scholz Führungsstil: „Was er bislang nicht praktiziert, ist deutliche Kommunikation, die Orientierung bietet.“

Demokratische Parteien zanken – die AfD profitiert

Die Politik reagiert falsch auf die Verunsicherung, sind sich die ehemaligen Politiker einig. Sowohl ständiger Streit in der Ampel-Koalition als auch „interne Machtkämpfe bei der Opposition“ würden weiter zu Vertrauensverlust in demokratische Strukturen führen und rechte Populisten stärken, so Nida-Rümelin. Baum nimmt insbesondere die CDU ins Visier: „Eine Partei, die – als einzige von Bedeutung – den demokratischen Konsens verlassen hat, darf man gedanklich nicht zurückholen, wie Merz das fatalerweise gemacht hat. Nicht einmal ansatzweise!“. Zuletzt hatte Merz mit undeutlichen Aussagen über lokale Zusammenarbeit mit der AfD schockiert (Judith Goetsch/dpa).