Umfrage nach den Morden von Hanau: AfD rutscht in kurzer Zeit unter wichtige Marke ab

Neues Trendbarometer

+ © dpa / Britta Pedersen Die Fraktionsvorsitzenden der AfD Alice Weidel (l.) und Alexander Gauland im Bundestag. © dpa / Britta Pedersen

Die AfD steht nach den rassistischen Bluttaten von Hanau wegen ihrer mangelnden Abgrenzung gegenüber Rechtsradikalen in der Kritik. Die Partei verliert in einer neuen Umfrage an Unterstützung.