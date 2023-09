„AfD-geführte Bundesregierung“: Weidel kommt mit Führungsanspruch zur Parteiklausur

Von: Emanuel Zylla

Teilen

Während andere Parteien in inneren Konflikten versinken, profitiert eine isolierte AfD. Bei ihrer Parteiklausur stellt sie ein unwahrscheinliches Programm vor.

Oberhof – Für die AfD-Bundestagsfraktion steht seit Donnerstag (31. August) ihre dreitägige Klausur in Oberhof am Thüringer Wald an. Eine Pressekonferenz findet am Freitag (1. September) statt. Dort wird sich die Partei wohl selbstbewusst geben, denn wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die rechtspopulistische AfD hinter der Union zweitstärkste Kraft im Parlament werden.

Das sagen aktuell viele Umfrageinstitute. Umfragen vom Jahresanfang sahen die AfD noch bei 15 Prozent, die aktuellste von Infratest dimap (31. August) etwa sieht die Rechten derzeit bei 22 Prozent. Dahinter kommen SPD (16 Prozent), Grüne (14 Prozent) und die FDP (6 Prozent). Die Linke (4 Prozent) müsste laut dieser Prognose aus dem Bundestag ausziehen. Die meisten Stimmen bekämen CDU/CSU (29 Prozent).

Zerstrittene Parteienlandschaft im Bundestag will nicht mit AfD zusammenarbeiten

Die Parteien haben bekanntlich alle eins gemeinsam: Sie alle möchten nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Eine Koalition mit ihr würde demnach nicht zustande kommen – und alleine regieren? Daran ist bei den aktuellen Prognosen erstmal nicht zu denken. Fraktionsvorsitzende Alice Weidel gab sich im Juni aber bereits selbstbewusst und mit Führungsanspruch. Sie könnte sich vorstellen, Kanzlerkandidatin für ihre Partei zu werden: „Natürlich hab ich Lust. Andere haben aber auch Lust“, erklärte sie dem Sender Welt. Sie wollte auch nicht ausschließen, dass der Rechtsextremist Björn Höcke Kanzlerkandidat werden könnte.

Ein Programm mit Führungsanspruch möchten AfD-Parteichef Tino Chrupalla (r.) und Fraktionsvorsitzende Alice Weidel bei ihrer Parteiklausur in Thüringen vorstellen. (Archivbild) © Christian Spicker/Imago

Die anderen Fraktionen im Bundestag haben aber noch etwas gemeinsam: Sie alle sind sehr mit sich selbst beschäftigt. Die Ampel-Koalition taumelt von einem internen Schlagabtausch in den nächsten, die CDU ist mit Wiederaufbau und Wahlkampffinanzen bemüht und die Linke zerstört sich mit innerparteilichen Grabenkämpfen um ihre Parteilinie. Das kommt alles nicht gut an bei den Wählern und das zeigen auch die Umfragewerte.

Die AfD kann sich also zurücklehnen und sieht laut Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) keinen Bedarf, etwas anderes als ihre bekannten Inhalte in einem Berghotel in Oberhof zu präsentieren. Sie möchte bei der Parteiklausur ein „Zehn-Punkte-Sofortprogramm einer AfD-geführten Bundesregierung“ vorstellen. Hier zeigt sich dieser Führungsanspruch erneut.

AfD möchte in Erfahrung bringen, wie sie mehr Wähler bei der Bundestagswahl gewinnen kann

Viel mehr als ein Symbol für den von Weidel ins Spiel gebrachten Führungsanspruch der Rechtspopulisten dürfte dieses Programm aber zunächst nicht werden. Die AfD-Spitze, bestehend aus Weidel und Tino Chrupalla, kennt natürlich auch die aktuellen Prognosen und die fehlende Zuneigung der anderen Parteien gegenüber der AfD. Auch die CDU schließt eine Zusammenarbeit mit der AfD aus.

Die Inhalte des AfD-Programms seien laut RND typische Forderungen der Partei. Das RND hebt aber einen Punkt in der Tagesordnung hervor: eine Analyse zu einer in Auftrag gegebenen Meinungsumfrage des Instituts Insa. Für ihre „Ausrichtung der zukünftigen parlamentarischen Arbeit“ möchte die AfD wissen, wo sie bei den Wählern punkten kann. (zy)