AfD-Mann übte wohl Schießen mit Rechtsextremen - und wird nun von allen Seiten attackiert

ARD-Magazin „Report“ berichtet

+ © dpa / Jens Büttner Petr Bystron war Chef der AfD in Bayern und sitzt nun für die Partei im Bundestag. © dpa / Jens Büttner

Der bayerische AfD-Abgeordnete Petr Bystron hat offenbar mit Rechtsradikalen an einem Schießtraining in Südafrika teilgenommen. Die AfD will reagieren. Kritik kommt von allen Seiten.