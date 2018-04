AfD befürchtet Islamisierung an Gymnasium - wegen Detail auf Abiball-Einladung

Die Abiball-Einladung einer Kasseler Schule sorgt für Aufregung. Die AfD befürchtet, dass Schülern muslimische Bräuche aufgezwungen werden - der Rektor spricht dagegen von einem Missverständnis.

Die AfD-Fraktion in Kassel hat via Facebook auf einen scheinbaren Missstand an einem örtlichen Gymnasium aufmerksam gemacht: Dort werde das das Büfett beim Abiball wegen des Ramadans zeitlich nach hinten verschoben. Die AfD-Politiker veröffentlichen in dem sozialen Netzwerk das Foto der Abiball-Einladung, auf der tatsächlich steht: "Auf Grund von Ramadan wird das Büfett erst nach Sonnenuntergang sein (21 Uhr)."

Die AfD-Fraktion regt sich darüber auf: „Die Schüler, die das Abiball-Team bilden, versuchen ihren Mitschülern auf diese Weise muslimische Bräuche und Verhaltensweisen aufzuzwingen. Diejenigen, die sich an den Ramadan halten, können das Büfett ja um 21 Uhr frequentieren. Es besteht kein Grund, dies zum Zwang für alle anderen zu machen“, heißt es im Facebook-Beitrag. Viele empörte Kommentare folgen.

Schulleitung rechtfertigt sich

Hna.de* hat beim Direktor der Schule nachgefragt. Der erklärt, dass es sich um eine Missverständnis handelt. Aus organisatorischen Gründen werde das Buffet beim Abiturball immer so spät eröffnet - schon seit Jahren. Die Schüler sollten in der Einladung „als freundliche Geste“ darauf hinweisen, dass es deshalb auch für Muslime, die sich an den Fastenmonat halten, geeignet sei, genauso wie man bei der Art des Essens auch auf Vegetarier, Veganer und Allergiker Rücksicht nehme. Die Schüler hätten dies dann allerdings so formuliert, dass der Eindruck entstehe, dass das Buffet wegen des Ramadans so spät eröffnet werde.

