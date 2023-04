Abi-Verschiebung in NRW - Schulministerin in Erklärungsnot

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst. © David Young/dpa

Pannen im Abitur gab es schon viele in NRW - dass ein kompletter Start deswegen abgesagt werden muss, ist allerdings ein Novum. Das Ministerium verspricht Verbesserungen.

Düsseldorf - Nachdem erstmals in Nordrhein-Westfalen der Start der Abiturprüfungen komplett verschoben werden musste, steht NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) erheblich unter Druck. Am Mittwoch entschuldigte sich die CDU-Politikerin ausdrücklich bei den rund 30.000 betroffenen Abiturienten sowie deren Eltern und Lehrern an etwa 900 Schulen. Sie wisse, was die kurzfristige Entscheidung mitten in den Prüfungsvorbereitungen bedeute. „Das ist wirklich ärgerlich.“

Auch Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) räumte auf Twitter ein: „Dass die Abiturprüfungen in NRW verschoben werden müssen, darf nicht passieren - ganz gleich, woran es gelegen hat“. Im Namen der Landesregierung bat er alle Betroffenen um Entschuldigung.

Am Dienstagabend hatte das Schulministerium erst um 20.32 Uhr in einer Mail an die Schulleitungen kommuniziert, dass die Abi-Klausuren in den Prüfungsfächern Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik von Mittwoch auf Freitag verschoben werden müssen. Das ab 12 Uhr landesweit freigeschaltete Herunterladen der Aufgaben hatte nach Angaben des Ministeriums nur an etwa 300 von 900 Schulen geklappt. Betroffen seien rund 30.000 Abiturienten.

Das Abi-Debakel ist aus Fellers Sicht allerdings kein Anlass, deswegen nach nur knapp zehn Monaten im Amt schon aus dem schwarz-grünen Kabinett zurückzutreten - wie von den Jungen Liberalen nahegelegt. „Einer muss ja jetzt dafür sorgen, dass es läuft“, beantwortete sie die Frage.

Wie sieht es bei den nächsten Downloads aus?

Aber kann sie das für die weiteren 20 Downloads von Abituraufgaben garantieren, die nach Angaben ihres Hauses insgesamt noch nötig sind? „Das wünschen wir uns alle - vor allem für die Abiturientinnen und Abiturienten“, antwortete Feller. „Aber in diesen Zeiten kann ich das nicht zusichern.“

Ihr Ministerium teilte am Mittwoch bei Twitter mit, dass der nächste Prüfungstermin in weiteren Fächern am Donnerstag eingehalten werde. Der Download der schriftlichen Abituraufgaben für die Prüfungen am Donnerstag (20. April) „verläuft reibungslos“, hieß es. Die Prüfungen könnten „wie geplant stattfinden“.

Der Download-Infarkt hatte sich nach Fellers Angaben bereits am Dienstagmittag kurz nach 14 Uhr in ihrem Ministerium angekündigt. Schüler- und Lehrerverbänden sowie die Opposition werfen ihr daher vor allem mangelnde Kommunikation vor.

Die Ursache für den Absturz sei derzeit nicht bekannt, sagte Feller. Weder könne ein externer Hacker-Angriff ausgeschlossen werden, für den es allerdings keine Anzeichen gebe, noch ein Problem mit einem Video für das Fach Chemie - immerhin eine Premiere als Prüfungsmedium, wie das Ministerium einräumte. Bei einem Testdurchlauf an 300 Schulen - ebenfalls schon mit diesem Video in der Anlage und Zwei-Faktor-Authentifizierung - sei aber alles glatt gelaufen. Wüst forderte eine „gründliche Untersuchung der Vorgänge“.

Immer wieder haben seit Einführung des Zentralabiturs in NRW 2007 größere und kleinere Pannen für Schlagzeilen und teils auch für Ersatzaufgaben und Nachschreibetermine gesorgt. Den heftigsten Wirbel hatte zuvor das sogenannte Oktaeder des Grauens ausgelöst, das den Abiturjahrgang 2008 vor fast unlösbare Mathe-Aufgaben gestellt hatte. Ergebnis: Alle Betroffenen durften die Klausur neu schreiben.

Mehrere Lehrerverbände forderten, nun ein pannenfreies Abitur sicherzustellen. Feller versicherte, jetzt werde mit Hochdruck daran gearbeitet, dass dies die einzige Störung im Abitur 2023 bleibe. dpa