55. Münchner Sicherheitskonferenz: Straßensperrungen und 4000 Gegendemonstranten erwartet

Bei der 55. Münchner Sicherheitskonferenz kommt es wieder zu Straßensperrungen. Nicht nur der Sicherheitsbereich um das Hotel „Bayerischer Hof“ ist betroffen.

Update um 15.34 Uhr: Im Vorfeld der 55. Münchner Sicherheitskonferenz gab das Polizeipräsidium München in einer Pressemitteilung bekannt, dass ein Sicherheitsbereich im Umkreis des Hotels „Bayerischer Hof“ von Freitag ab 6 Uhr bis Sonntag, 15 Uhr, angeordnet wird. In diesem Zeitraum sollen nur akkreditierte Personen oder Personen mit einem „berechtigten Interesse“ Zutritt zu diesem Areal haben.

Der Sicherheitsbereich umfasst den Promenadeplatz, die Kardinal-Faulhaber-Straße, die Karmeliterstraße, die Hartmannstraße und Teile der Pacellistraße, Prannerstraße und Maffeistraße. Zudem werden am Samstag etwa 4000 Teilnehmer bei der Protestversammlung „Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz“ erwartet. Der Auftakt der Veranstaltung findet um 13 Uhr am Karlsplatz statt, dann kommt es von 14 bis etwa 15 Uhr zu einem Demonstrationszug. Von 15 bis 17 Uhr ist eine Abschlussveranstaltung am Marienplatz angemeldet.

Münchner Sicherheitskonferenz: Der Demonstrationszug beginnt am Karlsplatz

Der Weg des Demonstrationszuges führt ausgehend vom Karlsplatz über den Lenbachplatz, Maximiliansplatz und den Platz der Opfer des Nationalsozialismus entlang der Brienner Straße über den Odeonsplatz zur Residenzstraße. Dann geht es weiter vom Max-Joseph-Platz zur Dienerstraße, bis der Demonstrations am Marienplatz endet.

In und um die Sicherheitszone sowie auf den angekündigten Demonstrationswegen ist am kommenden Wochenende ein absolutes Halteverbot ausgewiesen. Außerdem kann es zusätzlich auch zu vorübergehenden Verkehrssperrungen in anderen Bereichen der Münchner Innenstadt kommen. „Unseren Einsatzkräften, aber auch der Münchner Bevölkerung, wird an diesem Wochenende wieder einiges abverlangt“, sagte Werner Feiler, Polizeivizepräsident und Leiter der polizeilichen Einsatzmaßnahmen. „Ich hoffe auch dieses Jahr wieder auf den sprichwörtlich langen Geduldsfaden unserer Münchnerinnen und Münchner, die in den letzten Jahren viel Gelassenheit und Verständnis für die notwendigen polizeilichen Maßnahmen gezeigt haben.“

Erstmeldung vom 13. Februar, 14.11 Uhr:

München - Die Polizei will bei der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende mehr Personal einsetzen. Insgesamt sollten 4400 Beamte die Veranstaltung sichern, sagte Polizeivizepräsident Werner Feiler am Mittwoch. Im Vorjahr waren rund 4000 Polizisten im Einsatz. Feiler begründete die Aufstockung mit der gestiegenen Anzahl an Gästen auf der Konferenz. Eine konkrete Gefährdungslage bestehe aber nicht, betonte er.

Die 55. Münchner Sicherheitskonferenz tagt vom 15. bis 17. Februar im Hotel Bayerischer Hof. Zu dem weltweit wichtigsten Expertentreffen zum Thema Sicherheitspolitik erwarten die Veranstalter in diesem Jahr 600 Gäste, darunter etwa 35 Staats- und Regierungschefs, sowie 80 Außen- und Verteidigungsminister. Ein linksgerichtetes Bündnis hat zu Protesten rund um die Konferenz aufgerufen.

