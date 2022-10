Zwei Personen bei Unfall auf B212 in Nordenham verletzt

Von: Fabian Raddatz

Laut der Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Weil ein 49-Jähriger die Vorfahrt missachtet, wurden am Dienstagmorgen zwei Personen bei einem Unfall auf der B212 in Nordenham verletzt.

Nordenham – Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 49-Jähriger aus Friesland mit einem Skoda die B437 in Richtung Rodenkirchen. Als er auf die B212 in Richtung Brake wechseln wollte, soll er laut den Beamten die Vorfahrt einer 27-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis missachtet haben, die ebenfalls in einem Skoda unterwegs war.

Beide Wagen prallten ineinander, sowohl der 49-Jährige als auch die 27-Jährige wurden verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser. An beiden Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei bezifferte die Summer auf 25.000 Euro.

