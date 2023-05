Zwei Kälber geboren: Elch-Mama Heidi im Babyglück – Besucher müssen Wichtiges beachten

Von: Sebastian Peters

Die beiden Elch-Zwillinge ruhen sich in ihrem Gehege aus. © K. Bugenhagen/Wildpark Schwarze Berge

Elchkuh Heidi hat am 5. Mai im Wildpark Schwarze Berge zwei süße Elch-Kälber zur Welt gebracht, deren Geschlecht noch unbekannt ist. Besucher müssen etwas Wichtiges beachten.

Rosengarten – Im Wildpark Schwarze Berge in Niedersachsen gibt es Grund zur Freude: Am 5. Mai brachte Elchkuh Heidi zwei entzückende Elch-Kälber zur Welt. Elch-Nachwuchs ist in Deutschland etwas Besonderes, da diese majestätischen Tiere zu den größten hierzulande gehören.

Besondere Geburt im Wildpark: Elchkuh Heidi wird stolze Mama von zwei Elch-Kälbern

Die fünfjährige Elch-Mama Heidi hat nun alle Hufe voll zu tun, denn ihre kleinen Zwillinge sind sehr lebhaft und erkunden neugierig ihre Umgebung. Tierpflegerin Nele Oesterreich zeigt sich begeistert: „Es ist erstaunlich, dass diese Langbeiner schon 10 bis 20 Minuten nach der Geburt stehen können und bald auch der Mutter folgen.“

Mutter Heide kümmert sich um ihre beiden kleinen Elch-Babys. © K. Bugenhagen/Wildpark Schwarze Berge

Ein neugeborenes Elchkalb wiegt etwa 10 bis 15 Kilogramm und ist rund 80 Zentimeter hoch. Sie zählen zu den am schnellsten wachsenden Landsäugetieren. Der Wildpark am Hamburger Stadtrand bittet Besucher, sich ruhig zu verhalten, damit sich Mutterkuh und Kälber in Ruhe aneinander gewöhnen können. Nele Oesterreich scherzt: „Das 13.425 Quadratmeter große Elchtal ist groß genug, damit sich die drei zurückziehen können. Zurzeit beobachten die Kleinen aber viel lieber die lustigen Zaungäste auf zwei Beinen.“

Der langbeinige Elchnachwuchs im Wildpark Schwarze Berge © K. Bugenhagen/Wildpark Schwarze Berge

Tierische Freude: Elch-Mama Heidi kümmert sich liebevoll um neugeborene Zwillinge

Das Geschlecht der Zwillinge ist noch unbekannt. „Erst wenn einer der Tierpfleger im richtigen Moment den Nachwuchs beim Pinkeln erwischt, kann anhand des Strahls das Geschlecht erkannt werden“, erklärt Oesterreich. Optisch lässt sich das Geschlecht erst nach etwa acht Monaten bestimmen. Bis dahin müssen die süßen Kälber noch ohne Namen auskommen.

Wilde Elche sind nicht nur in Skandinavien, sondern auch in Deutschland wieder vermehrt zu beobachten. Um auf die Rückkehr dieser Großsäuger aufmerksam zu machen, wurde der Elch von der Schutzgemeinschaft Deutsches Wild zum „Tier des Jahres 2007“ ernannt. Im Wildpark Schwarze Berge können Besucher diese faszinierende, weltweit größte Hirschart seit dem Jahr 2000 bewundern.