Zuzahlungen fürs Pflegeheim in Niedersachsen und Bremen gestiegen

Von: Johannes Nuß

Teilen

Wenn die Versorgung Zuhause nicht mehr klappt, ist der Gang für alte Menschen ins Pflegeheim oft der beste. Doch in Bremen und Niedersachsen wird das immer teurer.

Berlin/Hannover – Wenn es in den eigenen vier Wänden für Senioren nicht mehr wirklich allein vorangeht und die häusliche Pflege durch Angehörige oder einen mobilen Pflegedienst nicht mehr zu schaffen ist, bleibt oft nur noch der Gang in ein Pflegeheim. Für viele ältere Menschen ist das ein Graus, wollen sie doch viel lieber bei ihren Angehörigen bleiben. Oft ist der Gang ins Pflegeheim aber auch der beste Schritt, weil Pflegebedürftige dort in der Regel am besten versorgt sind.

Doch auch vor den Pflegeheimen hat die Inflation in den vergangenen Monaten kein Halt gemacht. Auch in Niedersachsen und Bremen wird die Unterbringung in einem Pflegeheim aufgrund der Zuzahlungen immer kostspieliger.

Zuzahlungen fürs Pflegeheim in Niedersachsen und Bremen gestiegen – Eigenbetrag steigt

Für Pflegebedürftige im Heim ist der Eigenbeitrag trotz neuer Entlastungszuschläge auch in Niedersachsen und Bremen deutlich gestiegen. Zum 1. Januar waren im ersten Jahr im Heim im Landesdurchschnitt in Niedersachsen 2193 Euro pro Monat aus eigener Tasche fällig, wie eine Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen (vdek) ergab. Das waren 381 Euro mehr als am 1. Januar 2022. In Bremen waren es 2251 Euro und damit 136 mehr als ein Jahr zuvor.

Wenn die Versorgung Zuhause nicht mehr klappt, ist der Gang für alte Menschen ins Pflegeheim oft der beste. Doch in Bremen und Niedersachsen wird das immer teurer. © Marijan Murat/dpa/Archiv

Bundesweit müssen Pflegebedürftige im Schnitt 2411 Euro pro Monat aus eigener Tasche zuzahlen – 278 Euro mehr als Anfang 2022. Mit monatlich 2782 Euro am teuersten ist es den Angaben zufolge im Saarland, mit 1823 Euro am günstigsten in Sachsen-Anhalt. Hintergrund der Steigerungen sind nach Angaben des Ersatzkassenverbands vor allem höhere Kosten für Lebensmittel und Personal.

Das könnte Sie auch interessieren: So kommen Pflegebedürftige im Pflegeheim an Wohngeld

Die Entlastungszuschläge steigen mit längerem Heimaufenthalt und dämpfen die Kostenzuwächse dann jeweils stärker. Auch mit dem höchsten Zuschlag, den es ab dem vierten Jahr im Heim gibt, stieg die Zuzahlung in Niedersachsen im Jahresvergleich um 195 auf nun 1549 Euro pro Monat und im bundesweiten Schnitt um 130 auf 1671 Euro. An der Weser stieg der Betrag um 62 auf 1664 Euro.

Eigenanteil für Pflegeheim gestiegen: im Saarland am teuersten – in Sachsen-Anhalt am günstigsten

In den Summen ist zum einen der Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung enthalten. Denn die Pflegeversicherung trägt - anders als die Krankenversicherung - nur einen Teil der Kosten. Für Heimbewohner kommen dann noch Kosten für Unterkunft, Verpflegung und auch für Investitionen in den Einrichtungen hinzu.

Seit Anfang 2022 gibt es neben den Zahlungen der Pflegekasse einen Entlastungszuschlag, der mit der Pflegedauer steigt. Der Eigenanteil nur für die reine Pflege sinkt so zwar prozentual, absolut steigt er aber dennoch. Im ersten Jahr im Heim sinkt der Eigenanteil prozentual um fünf Prozent, im zweiten um 25 Prozent, im dritten um 45 Prozent und ab dem vierten Jahr um 70 Prozent.

Zuzahlungen fürs Pflegeheim in Niedersachsen und Bremen gestiegen: höhere Personalkosten

Jedoch stieg der Eigenanteil für die reine Pflege weiter – ohne Zuschläge bundesweit im Schnitt auf nun 1139 Euro nach 912 Euro Anfang 2022. Hintergrund sind auch höhere Personalkosten. Seit 1. September 2022 müssen Einrichtungen Pflegekräfte nach Tarifverträgen oder ähnlich bezahlen, um mit Pflegekassen abrechnen zu können.

„Es ist völlig richtig, Pflegekräfte fair und angemessen zu bezahlen“, sagte Hanno Kummer, Leiter der vdek-Landesvertretung Niedersachsen. „Die Politik muss aber auch dafür sorgen, dass der Aufenthalt im Pflegeheim nicht immer mehr Menschen in die Sozialhilfe treibt.“ Daher müsse es auf Bundesebene zu einer Pflegereform kommen.

Eigenanteil für Pflegeheim gestiegen: Verbandes der Ersatzkassen fordert Entlastungen für Betroffene

„Auch Niedersachsen könnte Heimbewohner entlasten. Wir fordern, dass das Land die Investitionskosten übernimmt, so wie auch für die Krankenhäuser“, sagte Kummer. Damit sind die Kosten gemeint, die durch die Instandhaltung der Gebäude und für die Ausstattung entstehen. Sie betragen derzeit im Durchschnitt für jeden Heimbewohner in Niedersachsen 507 Euro pro Monat.

Die Chefin des Ersatzkassenverbands, Ulrike Elsner, forderte eine „Pflegereform in einem Guss“. Nötig sei ein Finanzkonzept mit fest verankerten und dynamisierten Steuerzuschüssen. Für die Auswertung wurden den Angaben zufolge Vergütungsvereinbarungen der Pflegekassen mit Heimen in allen Bundesländern ausgewertet. Die Daten beziehen sich auf Bewohner mit den Pflegegraden 2 bis 5. (mit Material der dpa)