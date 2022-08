Mann stirbt bei schwerem Unfall auf A2: Zwei Lastwagen krachen zusammen

Von: Felix Busjaeger

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. Bei einem Unfall auf der A2 ist am Montagmorgen ein Lastwagen-Fahrer gestorben. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein Lastwagen-Fahrer ist bei einem Unfall auf der A2 gestorben. Zwei Gespanne waren ineinander gekracht. Die Autobahn ist für Bergungsarbeiten gesperrt.

Lehrte – Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 bei Lehrte in Niedersachsen ums Leben gekommen. In der Nacht zu Montag waren zwei Lastwagen zusammengekracht. Wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen mitteilte, wurde der Fahrer in seiner Sattelzugmaschine eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Wegen der Bergungsarbeiten ist die Strecke wohl noch Stunden gesperrt.

Schwerer Unfall auf der A2: Lastwagen-Fahrer stirbt bei Zusammenstoß

Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur geschah der Unfall gegen 04:00 Uhr am Montagmorgen, dem 1. August. Wie genau zu dem Zusammenstoß kam, ist bisher unklar. Wie es weiter heißt, sei die Autobahn in Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und Hämelerwald wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Die HAZ schreibt, dass beide Lastwagen nach dem Unfall auf der Seite lagen und einer die Fahrbahn blockierte. Den Informationen nach handelt es sich um einen Auflieger, der von der Zugmaschine abgerissen wurde und die mittlere und linke Fahrspur blockiert. Der zweite Fahrer soll bei dem Unfall auf der A2 nach aktuellem Stand leichte Verletzungen erlitten haben. Wegen der Bergungsarbeiten gibt es in der Region Staus und stockenden Verkehr. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Unfall auf der Autobahn 2: weitere Blaulichtmeldungen im Überblick

