Lok der Harzer Schmalspurbahn steckt in Schneewehe fest

Wernigerode - Eine Lok der Harzer Schmalspurbahn (HSB) steckt auf der Strecke zum Brocken weiterhin in einer Schneewehe fest. Beschäftigte seien seit Mittwochmorgen mit einer Schneefräse im Einsatz, um die Zugmaschine und drei Waggons freizubekommen, sagte HSB-Sprecher Dirk Bahnsen.

Das Unternehmen plante viele Stunden für die Aktion ein. Deswegen ist am Mittwoch laut Bahnsen kein regulärer Bahnbetrieb zum Brocken und zurück möglich. Auch im Südharz musste die Schmalspurbahn ihren Betrieb zwischen der Eisfelder Talmühle, Stiege und Hasselfeld wegen des stürmischen Winterwetters einstellen. Der übrige Zugverkehr lief den Angaben zufolge ohne Einschränkungen.

+ Meterhohe Schneewehen © dpa

Passagiere sitzen stundenlang fest

Der liegengebliebene Zug war am Dienstagmittag auf dem Weg zum Brocken-Bahnhof in eine Schneewehe gefahren. Dutzende Passagiere saßen stundenlang fest, ehe sie in einem Teil der Waggons von einer neuen Lok zurück nach Wernigerode gebracht wurden. Gut 60 Menschen warteten auf dem Brocken bis zum Abend auf eine Rückkehrmöglichkeit.

+ Mitarbeiter der Servicegesellschaft © dpa

Auf dem Brocken wuchs die Schneedecke binnen eines Tages von 75 auf 103 Zentimeter an, wie Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst am Nachmittag in Leipzig sagte. Bis Donnerstag könnten 20 weitere Zentimeter dazukommen. Auch im restlichen Land fiel Schnee, blieb meist aber nicht oder nur als hauchdünne Decke liegen. Begleitet wurde das weiße Rieseln von kräftigem Wind. Im Tiefland wehten laut Wetterdienst vielerorts stürmische Böen bis 70 Kilometer pro Stunde. Auf dem 1141 Meter hohen Brocken war der Wind mit dem doppelten Tempo unterwegs, laut DWD-Meteorologe "ein richtig ausgewachsener Orkan".

+ Schierke: Mitarbeiter der Servicegesellschaft versuchen einen Zug der Harzer Schmalspurbahn, der seit Montag auf dem Brocken eingeschneit ist, vom Schnee zu befreien. © dpa

Der festsitzende Zug in Sichtweite zum Brocken-Bahnhof sorgte bei den Beschäftigten der HSB trotzdem für Hochbetrieb. Er war am Dienstagmittag in eine Schneewehe gefahren. Dutzende Passagiere saßen stundenlang fest, ehe sie in einem Teil der Waggons von einer neuen Lok nach Wernigerode gebracht wurden. Gut 60 Wanderer, Touristen und HSB-Beschäftigte warteten auf dem Brocken bis zum Abend auf eine Rückkehrmöglichkeit. Weil der Zug nicht freizubekommen war, wurden sie mit Kleinbussen ins Tal gebracht, wie Sprecher Bahnsen sagte.

Die restlichen Waggons und die festsitzende Lok blieben über Nacht bei Schneetreiben und Orkan auf der Strecke zurück - und wurden bis unters Dach weiß eingeweht. Erst am frühen Nachmittag war der erste Waggon freigeschaufelt und wurde einzeln ins Tal gebracht - ehe er wieder eingeschneit werden konnte. Die HSB rechnete damit, dass die Arbeiten am Donnerstag fortgesetzt werden müssen.

Lesen Sie auch:

Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturmböen und extremen Schneefall

Quelle: kreiszeitung.de