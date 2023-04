Lebensgefährliches Zug-Surfen bei Hannover: Mann fährt auf Autozug mit

Von: Ulrike Hagen

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein 36-jähriger Mann brachte sich in Lebensgefahr, indem er auf einem Autozug mitfuhr. Die Bahnstrecke zwischen Hannover und Braunschweig wurde gesperrt.

Hannover – Ein 36-jähriger Mann aus dem Landkreis Wolfenbüttel hat am Freitagabend für eine Bahnstreckensperrung zwischen Hannover und Braunschweig gesorgt. Ein Triebfahrzeugführer eines Güterzuges entdeckte am Freitagabend auf einem entgegenkommenden Autotransportzug, zwischen Braunschweig und Peine, einen Mann, der auf einem Waggon des Autozuges mitfuhr. Der Triebfahrzeugführer setzte einen Notruf ab.

Erst kürzlich warnte die Bundespolizei davor, wie gefährlich es ist, auf Züge zu klettern oder die Gleise zu betreten. Hierbei waren vor wenigen Tagen Jugendliche lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntagvormittag bekannt gab, ließ die Deutsche Bahn den Autozug in Peine stoppen, schaltete die Oberleitung ab und sperrte die Bahnstrecke in beiden Richtungen. Der blinde Passagier indes stieg vom Autozug herab und fragte den Triebfahrzeugführer des Autozuges nach dem Weg zum Bahnhof Peine.

Blinder Passagier auf Autozug wird am Bahnhof Peine gestellt

Die Bundespolizei und die Landespolizei wurden alarmiert und leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Mann ein. Am Bahnhof Peine konnte er schließlich angetroffen werden. Zu den Beweggründen der lebensgefährlichen Mitfahrt machte er keine Angaben. Gegen ihn wird nun wegen einer Betriebsstörung ermittelt.

Durch den Vorfall kam es auf der Bahnstrecke zu erheblichen Zugverspätungen und Beeinträchtigungen im Bahnverkehr, wie die Bundespolizeiinspektion Hannover mitteilte.