Zehn Jahre Jugendstrafe: 15-Jähriger nach Mord an Teenager verurteilt

Von: Elias Bartl

Mitarbeiter der Spurensicherung der Polizei stehen an einem Leichenwagen, der auf einer Wiese in Wunstorf parkt. (Archivbild) © Moritz Frankenberg/DPA

Ein 15-Jähriger wurde wegen Mordes an einem 14-Jährigen zu zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt. Die Tat in Wunstorf hatte bundesweit für Erschütterung gesorgt.

Hannover – Ein Jugendlicher im Alter von 15 Jahren wurde für den Mord an einem 14-Jährigen in Wunstorf, nahe Hannover, zu einer zehnjährigen Jugendstrafe verurteilt. Das Urteil sieht vor, dass die Strafe in einer sozialtherapeutischen Anstalt verbüßt wird, so die Mitteilung des Landgerichts Hannover am Montag.

Urteil im Mordprozess: 15-Jähriger muss nach tödlicher Gewalttat in Therapie

Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Einzelheiten zur Begründung des Urteils wurden nicht preisgegeben. Der brutale Tod des jungen Teenagers hatte Ende Januar landesweit für Bestürzung gesorgt.