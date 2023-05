Trend geht Richtung Niedersachsen: Gefährliche Zecken-Infektion breitet sich im Norden aus

Von: Marcel Prigge

In Niedersachsen tritt die FSME auf. Und die Gebiete, in der die Krankheit von Zecken übertragen wird, weitet sich weiter aus, warnen Experten.

Hannover – Schwere Krankheitsverläufe mit Hirnhaut- und Rückenmarksverletzungen sind nicht ausgeschlossen: Das sind die Auswirkungen der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), die vor allem durch Zecken übertragen werden. Risikogebiete werden seit Jahren vom Robert-Koch-Institut ausgewiesen. Ein Gebiet aus Niedersachsen ist dabei, und es könnten mehr werden, lautet die Meinung von Experten.

FSME in Niedersachsen: Was ist die Frühsommer-Meningoenzephalitis?

FSME wird insbesondere durch den Biss von Zecken auf den Menschen übertragen, selten wird auch von einer Ansteckung durch den Verzehr von Rohmilch von Ziegen, Schafen oder Kühen berichtet, heißt es von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Eine direkte Ansteckung von Mensch zu Mensch gibt es demnach nicht.

Zecken können FSME übertragen – und das möglicherweise bald öfter in Niedersachsen. Die Krankheit macht vor dem Norden keinen Halt, mehr Risikogebiete könnten entstehen, befürchten Experten. © W. Willner/Imago

Die Hauptübertragungszeit der FSME liegt dabei zwischen April und November, besonders bei mildem Wetter. Vereinzelt sind auch Infektionen im Winter möglich. Die krankheitsübertragenden Zecken kommen dabei je nach Risikogebiet in Mitteleuropa bis in Höhen von 2000 Metern vor.

Von Fieber bis zur Gehirnhautentzündung: Das sind die Symptome und der Verlauf eine FSME-Erkrankung

Wie es weiter heißt, verläuft FSME bei Kindern meist leichter als bei Erwachsenen. Etwa ein bis zwei Wochen nach dem Zeckenbiss würden zunächst einmal grippeähnliche Symptome auftreten. Darunter Fieber, Kopfschmerzen, Erbrechen oder Schwindel. Diese Symptome bilden sich nach einigen Tagen wieder zurück – in den meisten Fällen ist danach FSME-Erkrankung überstanden.

Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, können Zeichen einer Gehirnhautentzündung mit hohem Fieber, starken Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit und Erbrechen auftreten. Auch deshalb warnen Experten vor einer späten Diagnose nach Zeckenbissen.

Auch wenn die Krankheit auch nach schweren Krankheitsverläufen meist ohne bleibende Schäden ausheile, empfiehlt die STIKO (Ständige Impfkommission) allen Menschen, die sich in FSME-Risikogebieten aufhalten, eine Impfung gegen die Krankheit.

„Der Trend geht eindeutig Richtung Norden“: FSME könnte sich in Niedersachsen weiter verbreiten

In Niedersachsen gilt zurzeit das Emsland als eine Region mit höherem Risiko für FSME-Infektionen. Ein Blick auf ganz Deutschland zeigt allerdings: „Der Trend geht eindeutig Richtung Norden und wird langfristig auch vor Niedersachsen keinen Halt machen“, sagte Dr. Masyar Monazahian vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt (NLGA). Alleine in diesem Jahr sind drei weitere FSME-Risikogebiete durch das RKI ausgewiesen worden.

Sein Kollege Holger Scharlach, ebenfalls vom NLGA, führt auf Nachfrage von kreiszeitung.de weiter aus: „Steigende Temperaturen, mildere Winter sind grundsätzlich positiv für die Verbreitung und Aktivität von Zecken, das sehen wir jetzt schon mit der Ausweisung von neuen FSME-Risikogebieten im Norden Deutschlands.“

Deutschlandweit bis zu 712 Infektionen jährlich: Zahl in Niedersachsen deutlich geringer

Das NLGA beobachte die Entwicklung der FSME in Niedersachsen seit Jahren sehr genau und untersuche stichprobenartig Zecken auf FSME-Viren. „Auch an anderen Orten in Niedersachsen konnte das FSME-Virus in den letzten Jahren vereinzelt in Zecken nachgewiesen werden“, so Scharlach weiter. Für bestimmte Risikogruppen, beispielsweise Personen, die sich häufig in der freien Natur aufhalten, könne daher auch in Niedersachsen eine FSME-Impfung sinnvoll sein.

Im Landkreis Emsland gebe es Hotspots, in denen FSME in der Zeckenpopulation verbreitet sei und Erkrankungsfälle bei Menschen aufgetreten sind. Zwischen 2016 und 2018 seien dort acht FSME-Fälle registriert worden. Dies sei ausschlaggebend für die Einstufung als Risikogebiet gewesen. In den vergangenen Jahren lag die Zahl der gemeldeten FSME-Erkrankungen in Deutschland jährlich zwischen 200 und 712.