Mann pinkelt im Gebüsch - und wird zusammengeschlagen

Vorfall in Wolfsburg

Wolfsburg - Weil er zum Pinkeln kurz in einem Gebüsch verschwand, soll ein 43-Jähriger von zwei Männern in Wolfsburg geschlagen und getreten worden sein. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte das Opfer am späten Freitagabend die Polizei gerufen.