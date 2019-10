Wolf erschossen: Ist der Rodewalder Problemrüde tot?

Das tote Tier aus der Gemeinde Dörverden, hier auf der Wiese heute Morgen, erinnert nach Ansicht von Fachleuten von der Statur her sehr an den berühmt-berüchtigten Rodewalder Wolf.

Bereits seit Monaten wird ein Problemwolf im Landkreis Nienburg mit Hochdruck gesucht, der für den Tod von 40 Tieren verantwortlich sein soll. Jetzt wurde im angrenzenden Landkreis Verden ein Wolf erschossen aufgefunden.

Dörverden - Er heult nicht mehr. Die Entdeckung, die am Mittwochmorgen, gegen 9 Uhr, ein Treckerfahrer auf einer Wiese im „Drei-Länder-Eck“ der Landkreise Verden, Heidekreis und Nienburg gemacht hat, könnte eine mittelschwere Wolfs-Sensation sein. Das an Schussverletzungen verendete Tier erinnert von der Größe, Geschlecht und Aussehen an den berühmt-berüchtigten Rodewalder Wolf, für den die niedersächsische Landesregierung die Abschussgenehmigung ausgerechnet bis zum 31. Oktober verlängert hatte.

Die besagte Wiese liegt am Rande der Gemeinde Dörverden im Landkreis Verden. Nach den Exklusiv-Informationen unserer Zeitung hatte der Teckerfahrer nach seinem morgendlichen Fund umgehend die Besitzerin der Wiese, eine Landwirtsehefrau, informiert, die wiederum mit dem zuständigen Wolfsberater des Landkreises Verden, Helmut Meyer, Kontakt aufnahm. Der machte sich umgehend auf den Weg zum Fundort.

Tier erinnert an Rodewalder Wolf

Wie Meyer auf Anfrage mitteilte, handele es sich bei dem Wolf um einen „richtig starken und alten Rüden“, der vom Gebäude her – so heißt es in der Jägersprache – durchaus an den vielzitierten Rodewalder Wolf erinnert. Ob es sich jedoch ausgerechnet um diesen Wolf handelt, würden erst weitere Untersuchungen ergeben. Meyer schaltete überdies die Polizei in Dörverden ein, weil es sich bei den Schussverletzungen um eine „herausragende Straftat“ handele. Wölfe stünden schließlich unter Artenschutz und dürften folglich nicht gejagt werden.

Rodewalder Problemwolf ist zum Abschuss freigegeben

Umweltminister Olaf Lies (SPD) hatte den Abschuss des Rüden, der einem Rudel bei Rodewald im Landkreis Nienburg angehört, als notwendig erachtet. Der Wolf soll laut Ministerium für etwa 40 getötete Nutztiere, darunter Schafe, Ponys und ein Alpaka, verantwortlich sein.

Genaue Aufschlüsse über den Wolf aus Dörverden wird allerdings erst ein genetisches Gutachten in einem Speziallabor in Berlin ergeben. Wolfsberater Meyer hatte das tote Tier zunächst zum Wolfscenter nach Barme (ebenfalls Landkreis Verden) gebracht, wo es in einer Kühlkammer deponiert wurde. Das niedersächsiche Wolfsbüro aus Hannover hatte es dann mit einem entsprechenden Anhänger abholen und nach Berlin fahren lassen.

Toter Wolf: Fundort muss nicht Tatort sein

Der Wolfsbeauftragte der Landesjägerschaft, Raoul Reding, betätigte auf Nachfrage den Fund, betonte aber gleichzeitig, bei ihm habe sich noch niemand gemeldet, der für den Abschuss verantwortlich sei. Noch einmal Helmut Meyer: „Fundort muss nicht Tatort sein.“ Deshalb sei es durchaus möglich, dass der Wolf noch zwei bis drei Kilometer verwundet zurückgelegt haben könnte. Wie unsere kreiszeitung.de weiter erfuhr, hätten bereits Jäger mit Schweißhunden versucht, den Weg des Wolfes zurückzuverfolgen. Hunde also, die auf das Aufspüren von verletztem Wild spezialisiert sind. Durchaus möglich, dass bei diesem Treiben auch die Polizei ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen möchte.

Der Rodewalder Wolf

Die erfolglose Jagd auf den Rodewalder Wolf hat das Land Niedersachsen bislang mehr als 83.000 Euro gekostet. Der Rodewalder Wolfsrüde streift durch ein bis zu 600 Quadratkilometer großes Gebiet und wird seit Januar gesucht. Er darf geschossen werden, weil er wolfsabweisende Zäune überwunden und Rinder in einer Herde angegriffen hat.

Quelle: kreiszeitung.de