„Wollen Wolf nicht ausrotten“: Aktionsbündnis setzt auf ein Miteinander mit dem Raubtier

Von: Marvin Köhnken

Der Wolf in Niedersachsen wird immer mehr zum Zankapfel. Während die einen sich von der Politik hintergangen fühlen, rufen andere zur Mäßigung auf. Und auch Kritik an der Jägerschaft des Landes wird laut.

Hannover/Wolfsburg – Die Debatte um das aktuelle und künftige Wolfsmanagement im Land Niedersachsen kommt nicht zur Ruhe. Tatsächlich spitzte sie sich zuletzt an mehreren Fronten noch zu. Auf der einen Seite stehen die Wolfsbefürworter. Sie werfen den Jägern in Niedersachsen fehlende Neutralität vor. Und unter den Kritikern gibt es einige, die das rigorose Vorgehen einiger radikaler Gruppen ablehnen und für mehr Dialogbereitschaft werben.

Der Freundeskreis freilebender Wölfe hatte die Landesjägerschaft in Niedersachsen zuletzt scharf kritisiert. Diese sei zwar für das Monitoring der Wölfe zuständig, dafür aber ungeeignet. Die Kooperation des Landes mit den Jägern müsse beendet werden, schrieben die Wolfsfreunde in einem offenen Brief an Umweltminister Christian Meyer (Grüne). Die Jägerschaft widerspricht vehement: Der Brief erhalte unter anderem „zahlreiche Unwahrheiten und Verunglimpfungen“. Pressesprecher Florian Rölfing sagte gegenüber dem Evangelischen Pressedienst, es bestehe beim Freundeskreis offenbar kein ernsthaftes an einem Dialog.

Aktionsbündnis „Aktives Wolfsmanagement“ will Wölfe in Niedersachsen nicht ausrotten

Eine fehlende Bereitschaft zum Dialog sieht auch das Landvolk-Aktionsbündnis „Aktives Wolfsmanagement“ – allerdings bei Gegnern des Wolfes im Norden. Für viele Menschen, vor allem Landwirte, ist das Zusammenleben mit dem Wolf in Niedersachsen schwierig. „Wir stehen zu unserer Zusage, den Wolf nicht ausrotten zu wollen, sondern aktiv im Dialog das Miteinander von Weidetier und Raubtier zu organisieren – und grenzen uns damit ganz deutlich von militanten, extremen und radikalen Wolfsgegnern ab“, schreibt Jörn Ehlers, Sprecher des Aktionsbündnisses.

Wölfe sind in Niedersachsen wieder heimisch geworden und lösen seither immer wieder angeregte Diskussionen aus. (Symbolbild) © Sina Schuldt/DPA

Das Aktionsbündnis stellt sich zugleich hinter das Wolfsmonitoring der Landesjägerschaft in Niedersachsen. „In Niedersachsen funktioniert das durch die von der Jägerschaft vorgelegten Zahlen des Wolfsmonitorings zur Populationsentwicklung der Wölfe besonders gut“, ist Ehlers überzeugt. Ziel sei es, bei allen Maßnahmen und Plänen auf die Lebenswirklichkeit der Menschen vor Ort einzugehen. Aus diesem Grund befürworte das Aktionsbündnis die Initiative der EU, den Schutzstatus des Wolfes in bestimmten Regionen abzusenken.

Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht und akkurate Daten für Wolfsmanagement nötig

„Ministerpräsident Weil muss seinen Ankündigungen, in bestimmten Regionen Wölfe zu schießen, Taten folgen lassen“, fordert das Bündnis, in dem 25 Vereine und Bürgerinitiativen unter dem Dach des Landvolks Niedersachsen seit rund sechs Jahren organisiert sind. Die Bündnismitglieder setzen sich für akkurate Daten und fordern, dass aus diesen auch Konsequenzen folgen. Und auch die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht sei eine wichtige Voraussetzung für den Einstieg ins Wolfsmanagement auf Landesebene. Stillstand in dieser Sache würde nur dazu führen, dass Unmut und Ohnmachtsgefühle bei den betroffenen Weidetierhaltern und anderen betroffenen Personen zunehmen.

Über genau so einen Stillstand im Umgang mit dem Wolf hat sich unter anderem die Interessengemeinschaft Sichere Weidewirtschaft überaus negativ geäußert. Allerdings sind diese Aussagen womöglich nicht dazu geeignet, Dialogbereitschaft beim Thema Wölfe in Niedersachsen zu fördern. „Es macht wirklich keine Freude, zu sehen, welche Geistesgrößen uns regieren, in Brüssel und in Deutschland“, heißt es in der Stellungnahme von Ende Juli.

„Raubtiere in Europa nicht schützen, im Gegenteil, sie müssen beseitigt werden“

Und auch die vom Aktionsbündnis „Aktives Wolfsmanagement“ kritisierte Ausrottung der Wölfe spielt für die Interessengemeinschaft eine Rolle: „Man muss diese Raubtiere in Europa nicht schützen, im Gegenteil, sie müssen beseitigt werden, weil sie hier in unseren Kulturlandschaften Schädlinge sind, bereits Milliarden von Euro an Schäden und Aufwendungen verursachten, einem hohen Hybridisierungsdruck ausgesetzt sind und zu Kulturfolgern mutieren.“