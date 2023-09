Weil ein Wolf mehrfach seine Herde angriff: Schäfer will Lizenz zum Töten und scheitert endgültig vor Gericht

Wolf in Niedersachsen

Ein Schäfer aus Niedersachsen wollte eine Waffen-Erlaubnis, um seine Schafe besser vor einem Wolfsangriff schützen zu können. Jetzt wurde die Klage endgültig abgelehnt.

Niedersachsen – Es ist wahrscheinlich ein niederschmetterndes Urteil für den betroffenen Berufsschäfer: Er darf seine Tiere nicht mithilfe einer Flinte vor dem Wolf beschützen. Die entsprechende Klage hat der 11. Senat des niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts mit einem Beschluss am Mittwoch, 30. August 2023, abgelehnt. Er wollte eine Erlaubnis dafür bekommen, eine Flinte kaufen zu dürfen und diese bei sich zu tragen, wenn er seine Tiere hütet. Doch nicht nur das – er wollte einen Wolf auch töten dürfen, wenn dieser seine Schafe angreift.

Schäfer will Lizenz zum Töten – Gerichtsurteil steht: Wolf darf nicht geschossen werden

Die Geschichte reicht bis in das Jahr 2018 zurück. Hier hatte der Schäfer erstmalig einen Antrag bezüglich einer entsprechenden Erlaubnis beantragt. Diese wurde immer wieder abgewiesen, aber er gab nicht auf: Im September 2022 wurde eine weitere Klage gegenüber der Stadt Winsen (Luhe) vom Verwaltungsgericht Lüneburg abgelehnt. Im Protokoll des Prozesses ist deutlich zwischen den Zeilen die Verzweiflung des Schäfers zu lesen. „Er begründete den Antrag mit der zunehmenden Gefahr von Wolfsübergriffen auf seine Herde, die er anders als durch den Einsatz einer Schusswaffe nicht effektiv verhindern könne“, heißt es im entsprechenden Gerichtsprotokoll. Der Schäfer müsse sein Eigentum und die ihm anvertrauten Tiere vor dem Wolf schützen. Es habe schon mehrere Angriffe auf seine Herde gegeben.

Weil Wölfe immer wieder seine Herde angriffen, wollte ein Schäfer eine Erlaubnis auf die Raubtiere zu schießen. Das Gericht wies seine Klage ab.

Seine Tiere lässt er als Wanderschäfer an ein bis acht Standorten gleichzeitig weiden. Dass es vom Land Niedersachsen Ausgleich für etwaige Verluste gebe, reiche dem Protokoll zufolge nicht aus. Er ist nicht der einzige Schäfer, der sich diesen Problemen stellen muss. Immer wieder kommt es zu Übergriffen auf Schafe. Das Spannungsfeld zwischen Landwirtschaft und Wolf wächst. Deshalb gab ein Schäfer vor wenigen Wochen seine Herde gänzlich auf. Auch kamen kürzlich bei einer Wolfsattacke 55 Schafe ums Leben. Einen vergleichbaren Vorfall hat es in Niedersachsen seit Jahren nicht gegeben.

Schäfer will Angriff eines Wolfs mit der Flinte abwehren – Gericht lehnt Klage endgültig ab

Sein Antrag wurde dennoch abgelehnt. Grund war unter anderem eine Stellungnahme des Bauernverbands, aus der hervorging, dass der Konflikt zwischen Schäfern und Wolf nicht durch Waffen gelöst werde. Auch geht aus dem Protokoll hervor, dass der Antrag einer Waffen- und Schießerlaubnis abgelehnt wurde. „Das Töten von Wölfen sei nicht genehmigungsfähig, sodass waffenrechtliche Erlaubnisse hierzu nicht erteilt werden dürften.“ Der Schäfer ging in Berufung. Jetzt scheitert er – endgültig.

„Die hiergegen gerichtete Klage hat das Verwaltungsgericht Lüneburg am 6. September 2022 abgewiesen, weil der Schäfer das für die Erteilung der beantragten Erlaubnisse erforderliche waffenrechtliche Bedürfnis nicht nachgewiesen habe“, so das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht in einer Pressemitteilung. Der Schäfer habe mit seinem Widerruf nicht gezeigt, dass ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit in Bezug auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichts bestehe. Jetzt ist der Ofen gänzlich aus. Der Beschluss des Senats ist nicht anfechtbar. „Das Urteil des Verwaltungsgerichts ist damit rechtskräftig.“

