Wohnung in Friesoythe brennt

Friesoythe - Bei einem Wohnungsbrand in Friesoythe im Landkreis Cloppenburg ist am Donnerstag ein Schaden von rund 250 000 Euro entstanden. Wie

die Polizei mitteilte, geriet die Wohnung im Obergeschoss eines Zweifamilienhauses in Brand. Das Feuer griff auf den Dachstuhl über. Rund 60 Feuerwehrkräfte waren mit 8 Fahrzeugen im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Die zehn Menschen, die in dem Haus wohnten, blieben unverletzt. Ein Nachbar machte sie auf das Feuer aufmerksam, so dass sie sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Die Brandursache war zunächst unklar.

