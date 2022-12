Wohl Blaulicht übersehen: Burger-Fahrer kracht in Stuhr in Rettungswagen

Von: Fabian Raddatz

Schwerer Unfall auf der B6 in Stuhr. Weil er offenbar das Blaulicht übersehen hat, ist ein Burger-Fahrer in einen Rettungswagen gekracht.

Stuhr – Auf der B6 in Stuhr, direkt auf der Hauptkreuzung zwischen Outlet Stores, Baumarkt, Supermarkt und schwedischem Möbelhaus, ist es am Freitagmittag zu einem schweren Unfall gekommen: Gerade für die letzten Besorgungen und Weihnachtseinkäufe ist das Gebiet ein Ballungsraum in Stuhr-Brinkum. Und die Bundesstraße 6 führt mitten hindurch.

Der Fahrer des Wagens wurde schwer verletzt. © Nord West Media TV

Ein Rettungswagen fuhr auf B6 von der A1 kommend mit einer Patientin an Bord in Richtung Krankenhaus. Auf einer Kreuzung wollte ein Burgerlieferant nach rechts abbiegen. Er hat vermutlich grün, übersieht aber den Krankenwagen, der Sonderrechte hat. Es kommt zum Zusammenstoß auf der Kreuzung.

Burger-Fahrer kracht in Stuhr in Rettungswagen: Stau in alle Richtungen

Der Smart vom Lieferdienst ist in die rechte Seite des Rettungswagens gekracht und erlitt Totalschaden, der Fahrer muss schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Krankentransporter hat leichte Beschädigungen an der rechten Seite. Es werden mehrere Rettungswagen zur Unfallstelle beordert, da nicht klar ist, wie viele Verletzte zu behandeln sind.

Die Patientin aus dem Unfall-Wagen wurde übernommen und in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehr konnte über eine Busspur an der Unfallstelle vorbeilaufen, dennoch staute es sich in alle Richtungen. Der Unfall blockierte die Hauptzufahrt, die Besucher kamen kaum noch rauf beziehungsweise runter von den Parkplätzen. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.

Rettungsdienste in Bremen und Niedersachsen am Limit

Die Gewerkschaft Verdi hat zuletzt vor einer Überlastung der Rettungsdienst in Niedersachsen und Bremen gewarnt. Ein Ausnahmezustand hätte „gravierende Folgen für Patienten“.

Die Gründe für die derzeitige Situation seien vielfältig: Personalmangel im Rettungsdienst und in den Kliniken, krankheitsbedingte Ausfälle, Kündigungswelle, eine nicht ausreichenden kassenärztlichen Notfallversorgung sowie der fehlenden Aufklärung der Bürger, wann es sich überhaupt um einen Notfall handelt oder nicht.