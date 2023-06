„Wirkung der Sonnenstrahlung nicht unterschätzen“: Morgen Tag des Sonnenschutzes

Diverse Experten haben den 21. Juni zum Tag des Sonnenschutzes erklärt. Auch Gesundheitsminister Andreas Philippi betont die Wichtigkeit von Vorsorge und Schutz vor der Sonne.

Bremen – Der 21. Juni ist der Tag des Sonnenschutzes. Diesen Aktionstag haben Experten ausgerufen. Das unterstreicht auch der Niedersächsische Gesundheitsminister Andreas Philippi. Ihm geht es dabei vor allem auch um die Vorsorge beim Thema Sonnenschutz.

„Vorsorgen ist besser als Heilen“: Gesundheitsminister Andreas Philippi über Sonnenschutz

„So schön es auch ist, im Sommer bei Sonnenschein im Freien unterwegs zu sein, darf man die Wirkung der Sonnenstrahlung nicht unterschätzen. Kinder und Menschen mit einem hellen Hauttyp sind besonders betroffen, aber auch alle anderen Menschen können sich einen Sonnenbrand zuziehen. Das ist nicht nur im Moment unangenehm und schmerzhaft, solche Verbrennungen beschleunigen auch die Hautalterung und können zudem die Bildung von Hautkrebs begünstigen. Hier gilt es, Vorsorge zu treffen“, sagte Philippi.

In den letzten zehn Jahren stieg die Anzahl an Hautkrebserkrankungen stark an. Das klinische Krebsregister verzeichnete einen Anstieg von 20 Prozent Malignen Melanom beziehungsweise dem sogenannten schwarzen Hautkrebs, der unbehandelt lebensgefährlich sein kann. Beim weißen Hautkrebs verzeichnete es einen Anstieg von 40 Prozent. Besonders UV-Licht steht im Verdacht, die Bildung von hellem Hautkrebs und Melanomen auszulösen.

„Wie heißt es so zutreffend: Vorsorgen ist besser als Heilen. Es geht nicht darum, den Menschen den Spaß am Aufenthalt an der frischen Luft zu ‚vermiesen‘, aber es ist wirklich sehr wichtig, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen“, betont Philippi. Zu den Schutzmaßnahmen gehören ein Sonnenschirm, Hut, leichte Kleidung und sich zur Mittagszeit nicht direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen. Vor allem ist Sonnencreme ein wichtiges Hilfsmittel, betonte der Gesundheitsminister. Diese sollte über einen Breitbandfilter für UV-Strahlen verfügen.