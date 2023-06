„Wir freuen uns auf deine neue pelzige Romanze!“: Tierheim begeistert mit Singlebörse

Von: Marcel Prigge

Teilen

Die Vermittlung von Katzen ist für ein Tierheim nicht immer leicht. Manchmal ist Kreativität gefragt. Das Tierheim Oldenburg bietet ab sofort eine „Singlebörse“ an, um so Interessenten anzulocken. (Symbolbild) © M. Sheldon/Imago

Die Vermittlung von Katzen ist für ein Tierheim nicht immer leicht. Das Tierheim Oldenburg setzt auf Kreativität und bietet ab sofort eine Singlebörse an.

Oldenburg – Egal ob verschmuste Kuschel-Katze oder leidenschaftliches Raubtier: eigentlich ist doch für jeden etwas dabei ... So oder so ähnlich müssen die Mitarbeiter des Tierheims in Oldenburg gedacht haben, als sie auf Facebook zu einem ungewöhnlichen Kennenlernen aufgerufen haben. In der „vielleicht besten Singlebörse“ versuchen die Tierfreunde Katzen zu vermitteln – und landen damit einen Hit in den Sozialen Medien.

Tierheim aus Niedersachsen begeistert mit kurioser Werbung: „Katzenwelpenalarm-Wecker läutet ohrenbetäubend“

„Vergiss langweilige und frustrierende Singlebörsen! Hier warten über 130 bezaubernde Katzensingles darauf, dein Herz zu erobern“, ist in einem Facebook-Post des Tierheims aus Niedersachsen zu lesen. Angeheftet ist ein Bild eines Kätzchens, das sich auf einer Decke räkelt. „Der Katzenwelpenalarm-Wecker läutet ohrenbetäubend, denn unsere Katzenwelpen, aber auch die erwachsenen Fellnasen und Senioren, sehnen sich nach einer zweiten Chance im Leben.“ Und scheinbar scheint für jeden Typ ein passendes Kätzchen da zu sein.

„Bist du eher introvertiert und brauchst Zeit, um jemanden an Dich ranzulassen?“ Das sei überhaupt kein Problem, denn das Tierheim habe den passenden Seelenverwandten schon vor Ort. Oder hast du bereits „die Hoffnung aufgegeben“ und glaubst nicht, dass es etwas gibt, das länger als 3 Jahre hält? „Unsere Katzen sind hier, um dir zu zeigen, dass wahre Liebe ein Leben lang kann!“, so die Tierfreunde weiter.

Tierheim wirbt mit Singlebörse: Erfolg für „die Standesbeamten des Tierheim-Teams“

Im Post werden auf scherzhafte Art weitere Fragen gestellt, die auf ein „tierisches Blinddate“ im Tierheim abziehen. Das hat leider auch einen Grund. Denn aufgrund der vielen zu vermittelnden Katzen könne das Tierheim nicht alle Kätzchen online präsentieren. Deshalb seien die Leser von Mittwoch bis Sonntag, 14:00 bis 16:30 Uhr, eingeladen, sich die Tiere anzuschauen. „Wir freuen uns auf dich und deine neue pelzige Romanze! Eure Standesbeamten des Tierheimteams!“ schließt der Post.

Dass daraufhin gleich 180 Menschen kommentieren und die Kreativität der Eigenwerbung loben, hätten die Tierfreunde wohl nicht gedacht. „Wie toll ihr alles auf den Punkt beschrieben habt. Hut ab und bitte weiter so“, schreibt eine Nutzerin. „Unglaublich toll geschrieben, unsere dritte Liebe finden wir bestimmt das nächste Mal bei euch“, eine andere. Auch ist zu lesen, wie viele bereits ein Tier aus dem Heim in Oldenburg aufgenommen haben. Eine ganze Bildergalerie von aufgenommenen Katzen posten die Nutzer unter dem Beitrag.

Ob, und wie viele Katzen aufgrund der Werbung vermittelt wurden, bleibt abzuwarten. Momentan sind viele Tierheime in Niedersachsen mit Katzen belegt, da sich die Zeit der neugeborenen Jungtiere auch über die Sommermonate streckt.