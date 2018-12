Betrunkener Autofahrer landet im Graben - Auto geht in Flammen auf

1,69 Promille

Wiefelstede - Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zum Mittwoch in Wiefelstede bei Oldenburg von der Straße abgekommen und hat sich dabei verletzt. Der 40-Jährige sei mit seinem Wagen ins Schleudern gekommen und in einem Graben gelandet, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.