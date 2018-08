Erneut Bombe in Lüneburg gefunden

Lüneburg - In Lüneburg ist erneut eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Es handelt sich wie bei einem Fund vor knapp einer Woche um einen rund 75 Kilo schweren Blindgänger, wie die Polizei mitteilte.

Die Bombe wurde bei Bauarbeiten entdeckt - rund 400 Meter entfernt von dem Fundort in der Vorwoche. Anwohner müssen am Nachmittag in einem Umkreis von rund 500 Metern ihre Wohnungen verlasen, weil die Bombe entschärft werden muss. Von der Entschärfung, die am frühen Nachmittag beginne sollte, wird auch der Bahnverkehr zwischen Lüneburg und Uelzen sowie nach Dannenberg betroffen sein. dpa

