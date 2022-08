Wie geht es mit dem 9-Euro-Ticket weiter? Weil hat Idee

Von: Fabian Raddatz

Schlägt ein Schüler- und Azubi-Ticket für 30 Euro im Monat vor: Niedersachsens Ministerpräsident Weil (oben rechts). (kreiszeitung.de-Montage) © Stefan Sauer/dpa & Julian Stratenschulte/dpa

Bald endet das bundesweite 9-Euro-Ticket. Ob, und wie es danach weitergeht, unklar. Niedersachsens Ministerpräsident Weil hat eine Idee.

Hannover – 21 Millionen Mal wurde das 9-Euro-Ticket in Deutschland verkauft. Ein „Erfolg“, urteilte auch unlängst Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Doch wie es danach weitergeht, ob es auch über den August hinaus ein günstiges Verkehrsangebot geben wird, darüber wird derzeit in Deutschland fleißig diskutiert. Bis hin zum „0-Euro-Ticket“. Was folgt auf das 9-Euro-Ticket?

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat nun vorgeschlagen, vor allem Schüler, Auszubildende und ehrenamtlich Tätige entlasten. Weitere Bevölkerungskreise könnten später hinzukommen. „In Niedersachsen konzentrieren wir uns vor allem auf Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende“, sagte Weil der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). Gerade in dem Alter sei man besonders mobil und es werde auch das Mobilitätsverhalten geprägt.

„Deswegen wollen wir versuchen, dass wir für junge Leute sehr günstige Angebote bieten, beispielsweise mit dem Schüler- und Azubi-Ticket für 30 Euro im Monat – das Land gibt dafür 25 Millionen Euro in diesem Jahr und ab kommenden Jahr 30 Millionen jährlich“, sagte er.

Weil schränkte allerdings ein: „Ich wünsche mir sehr, dass wir vom Bund doch noch Signale für eine Weiterfinanzierung erhalten. Dann werden wir gerne eine Anschlusslösung für Norddeutschland vorschlagen, aber meine Hoffnung ist gering, weil sich FDP-Bundesfinanzminister Lindner an dieser Stelle bereits sehr festgelegt hat.“

9-Euro-Ticket: Weil fordert ein „Ticket für alle“ als Nachfolgemodell

Es gebe zudem einen Tarifdschungel zwischen Bremen und Niedersachsen, aber vor allem innerhalb Niedersachsens. „Wir haben mehr als 30 Tarifverbunde, das ist viel zu viel, jedenfalls dann, wenn jeder sein eigenes Tarifsystem hat. Ich möchte, dass ein „Ticket für alle“ vernünftig funktionieren kann bei uns im Flächenland“, sagte er. Bahnen und Busse würden attraktiv, wenn die Nutzung nicht nur auf einen Tarifverbund beschränkt sei, sondern ein Ticket grenzüberschreitend genutzt werden könne.

Das im Juni gestartete 9-Euro-Tickets gilt noch im August und ermöglicht bundesweit jeweils für einen Monat günstige Fahrten in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs.