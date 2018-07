300 Feuerwehrleute löschen Großbrand auf Pferdehof

Wettrup - Nach einem Brand auf einem Pferdezuchtbetrieb im Emsland hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. „Wir haben derzeit keine Hinweise auf eine Brandstiftung", sagte Polizeisprecherin Ines Kreimer am Freitag.

Die Untersuchungen zur Brandursache seien aufgenommen worden. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hunderttausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer war am Vorabend auf dem Hof in dem Ort Wettrup ausgebrochen. 130 Pferde mussten aus den Stallungen gerettet werden. Offenbar war Stroh in einem Wirtschaftsgebäude in Brand geraten. Das Feuer breitete sich zunächst auf dem Dachstuhl und dann auf das gesamte Gebäude aus. Auch das angrenzende Wohnhaus wurde von den Flammen stark beschädigt. Durch Funkenflug entstanden weitere Brandherde, so dass unter anderem auch eine Remise, ein Strohlager und eine Ackerfläche Feuer fingen.

12 Feuerwehren mit mehr als 300 Kräften waren im Einsatz. Das Deutsche Rote Kreuz war zur medizinischen Versorgung und zur Verpflegung der vielen Einsatzkräfte angerückt.

Zum Löschen brachten viele Landwirte und Speditionsunternehmen mit Wasser gefüllte Güllefässer und Silo-Auflieger zum Brandort. Auch am Freitag waren noch Einsatzkräfte mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Weil zahlreiche Gaffer vor Ort waren, die die Löscharbeiten behinderten indem sie die Anfahrtswege zuparkten, sprach die Polizei auch einige Platzverweise aus.

