Unwetterwarnung in Niedersachsen und Bremen: DWD sagt starkes Gewitter voraus

Von: Sebastian Peters

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter in Bremen und Niedersachsen (Symbolfoto) © IMAGO / Rolf Poss&CHROMORANGE

Eine Gewitterzelle zieht über Niedersachsen hinweg. Es drohen Sturmböen und Blitzeinschläge. Der Wind kann bis zu 70 km/h schnell werden.

Bremen/Niedersachsen – Für Mittwoch sind bereits Organböen angekündigt. Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h drohen. Aber bereits am Dienstag kommen die ersten Wetter-Wolken auf Norddeutschland zu. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einzelnen, aber heftigen Gewittern. Für Bremen und weitere Teile Niedersachsens gibt es eine amtliche Wetterwarnung.

Wetterwarnung für Bremen und Niedersachsen: Gewitterzelle zieht über Niedersachsen hinweg – Sturmböen erwartet

Die Gewitterzellen ziehen von Westen auf und bringen Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h (das entspricht der Windstärke 8 bft) mit. Besonders hoch ist die Gefahr allerdings auch vor örtlichen Blitzeinschlägen. Es besteht „Lebensgefahr“, so der Deutsche Wetterdienst.

Auch können Bäume, die aufgrund der Jahreszeit noch viele Blätter tragen, plötzlich entwurzelt werden und herabstürzen. Auch kleinere Äste können da bereits gefährlich werden. „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände“, so der Wetterdienst auf ihrer Onlineplattform.

Gewitter über Bremen und Niedersachsen – auch am Mittwoch droht extrem Wetter

Für Mittwoch zieht direkt die nächste große Wolke hinterher. Am Mittwochvormittag, so der Deutsche Wetterdienst, nimmt der Wind rasch zu. Die ersten Windböen werden aus Südost bis Süd an der Küste erwartet. Anschließend soll der Wind zum Mittag aus Südwest- bis West kommen. Dann aber mit verbreiteten Sturmböen mit Geschwindigkeiten um die 95 km/h. „Das klingt erstmal vielleicht nicht sonderlich dramatisch, allerdings sind die Bäume allesamt dicht belaubt“, so Jung. Entwurzelungen drohen.

An der Küste drohen sogar Orkanböen von Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h. Zum Abend hin soll der Wind allerdings langsam nachlassen. „Es kann zu Schäden an Bäumen und somit zu Behinderungen an der Straßen- und Schieneninfrastruktur kommen“, Sabine Krueger, Dipl. Metrologin beim Deutschen Wetterdienst.