Schockprognose für das Mai-Wetter: „Frühling könnte zum Totalausfall werden“

Von: Marcel Prigge

Der Frühling könnte in Niedersachsen und Bremen pausieren. Das Wetter in den kommenden Wochen verspricht erst einmal Kälte, klärt ein Experte auf.

Bremen/Hannover – Regen, Gewitter oder sogar noch einmal Frost? Das Wetter in Niedersachsen und Bremen könnte es in den kommenden Wochen noch einmal in sich haben. Dass das sonnige Frühlingswetter nun erst einmal pausiert, ist sich Meteorologe Dominik Jung sicher. Und auch der Deutsche-Wetterdienst sagt eine Wetterachterbahn für Niedersachsen und Bremen voraus.

Wetter in Niedersachsen und Bremen: Kälte und Regen in den kommenden Tagen

Das Wetter in Niedersachsen wartet nach dem sonnigen Wochenende jetzt mit deutlich kühlerer Luft auf. Am Mittwoch soll es laut Angaben des DWD zu einzelnen Schauern bei weiter 7 bis 11 Grad kommen. Auch böiger bis starker West- bis Nordwestwind trete auf.

Hört das Frühlings-Wetter nun endgültig auf? Wie Meteorologe Dominik Jung beschreibt, könnte der Mai deutlich kälter ausfallen, als angenommen. © Onur Dogman/Imago

Am Donnerstag wird es derweil einen Wechsel aus Sonne und Wolken mit vereinzelt etwas Regen geben. Die Tageshöchstwerte bewegen sich um die 12, im Harz und auf den Inseln um 9 Grad. Der Wind nimmt etwas ab, aus westlichen, später südöstlichen Richtungen.

Am Freitag könnte es dann wieder etwas wärmer werden. Nach dem Abzug eines Regengebiets von Norden her lockert es zunehmend auf. Temperaturen zwischen 10 und 16 Grad sind möglich.

Schockprognose für den Mai: „Der gesamte Frühling könnte damit zum Totalausfall werden“

Schlechtere Nachrichten für den Monat Mai liefert hingegen Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Ein Wettersturz bringe deutlich kühlere Temperaturen nach Deutschland. „Nachts ist wieder Frost ein Thema, in den Hochlagen kann es sogar nasse Schneeflocken oder Schneeregen geben. So frustrierend, wechselhaft und kalt ist ein Frühling in Deutschland schon lange nicht mehr gewesen, obwohl es vom Klimamittel her gar nicht mal so besonders kalt ist“, berichtet er in einer Mitteilung.

„Wir waren aus den vergangenen Jahren nur etwas ganz anderes gewohnt gewesen. Und nun droht auch noch der Wonnemonat Mai komplett abzustürzen“, so Jung weiter. Vor vier Wochen hätten die Langfristwettermodelle noch einen um bis zu 2 Grad zu warmen Frühlingsmonat Mai vorausgesagt. Jetzt solle es maximal noch ein durchschnittlicher Monat werden. Der Meteorologe vermutet, dass die Realität plötzlich deutlich kälter ausfallen könnte: „Der gesamte Frühling könnte damit zum Totalausfall werden.“

Für den Mai würden die Wettermodelle kaum noch Hoffnung auf ein stabiles Frühlingswetter machen. „Stattdessen viele Wolken und immer wieder Regenschauer. Die ersten zehn Maitage fallen total durchwachsen aus. Auch das lange Wochenende um den 1. Mai scheint kein stabiles Frühlingswetter zu bringen.“ Die 20-Grad-Marke werde nur selten mal erreicht.