Sturmtief Friederike bringt Schnee und heftige Böen

Bremen/Niedersachsen - Am Donnerstag wird uns das Sturmtief Friederike erreichen. Neben Niederschlägen und heftigen Böen sind auch Behinderungen im Verkehr zu erwarten.

Update 17. Januar: Nach derzeitigen Wetterberechnungen wird der Norden Niedersachsens nicht so stark betroffen wein, wie der Süden. Der Deutsche Wetterdienst warnt in einer Vorabinformation vor schweren Sturmböen bis 100 Stundenkilometern, im Bergland auch darüber.

Heute und in der kommenden Nacht tritt streckenweise Glätte durch einzelne Schneeschauer, Schneematsch und gefrierende Nässe auf. Im Bergland ist Neuschnee zwischen 5 und 10 cm wahrscheinlich. Am Donnerstag schneit es vor allem im Norden Niedersachsens zum Teil länger anhaltend.

Bei den zu erwartenden Windgeschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern werden zahlreiche Bäume umstürzen. Mit Einschränkungen und größeren Behinderungen im Straßen-, Bahn- und Luftverkehr ist zu rechnen.







Update 16. Januar: Während der Wetterdienst am Dienstag und Mittwoch vor Gewittern und einzelnen Sturmböen warnt, soll es am Donnerstag richtig stürmisch werden. Von Westen her stürmisch auffrischender Südwest- bis Westwind. Sturmböen und schwere Sturmböen wahrscheinlich, orkanartige Böen nicht ausgeschlossen. Die Entwicklung sei laut Deutschem Wetterdienst noch unsicher. Andere Wetterdienste sprechen teilweise von Windgeschwindigkeiten bis zu 150 Stundenkilometern.

Bereits im Laufe der Woche nehme der Wind stetig zu, am Donnerstag weite sich das Starkwind-/ bzw. Sturmfeld rasch ostwärts aus, wie der Deutsche Wetterdienst berichtet . Im Westen und Nordwesten nimmt der Wind weiter zu, dort kommt es ab Mittag zu schweren Sturmböen, an der See und in den Mittelgebirgen zu orkanartigen Böen.

Dem Harz und auch anderen Landesteilen droht orkanartiges Wetter. Am stürmischsten werde es wohl auf dem Brocken zugehen, sagte Rene Sossna von der Wetterwarte auf dem mit 1141 Metern höchstem Berg Norddeutschlands. "Wir rechnen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 150 Stundenkilometern", sagte Sossna. Auch auf anderen Gipfel im Harz, wie dem 971 Meter hohen Wurmberg bei Braunlage, sei mit Windstärke 12, also mit mindestens 120 Stundenkilometern zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst geht davon aus, dass es auch überall anders im Norden Orkanböen geben kann. Da in den Höhenlagen des Harzes am Dienstag voraussichtlich viel Neuschnee fallen werde, sei im Mittelgebirge angesichts des bevorstehenden Sturmes auch mit Schneeverwehungen zu rechnen, sagte Sossna. Derzeit liegt auf dem Brocken rund ein Meter Schnee.

Vor 11 Jahren fegte "Kyrill" über Deutschland. Damals ging in Deutschland zeitweise nichts mehr. Sämtlich Bahn- und Flugverbindungen wurden vorübergehend eingestellt. Auch der aktuelle Sturm hat durch Potenzial für Behinderungen im Bahn-, Straßen- und Flugverkehr.

Stürme, Hitze, Überschwemmungen und Starkregen: In Deutschland nehmen extreme Wetterereignisse zu. Im vergangenen Jahr rückte die Bundesrepublik auf dem Klima-Risiko-Index der Umweltschutzorganisation Germanwatch vom 64. auf den 42. Platz der am meisten betroffenen Staaten vor.

Quelle: kreiszeitung.de