Erst Hitze, dann Blitze: 30 Grad und Gewitter in Niedersachsen

Von: Andree Wächter

Der Sommer ist nun auch in Niedersachsen angekommen – mit allem, was dazu gehört: Temperaturen um 30 Grad und Gewittern. Das Niedersachsen-Wetter.

Hannover – Das sonnige Wetter in Niedersachsen der vergangenen Tage macht am Donnerstag, dem 8. Juni, eine kleine Verschnaufpause. Nur im Nordwesten von Niedersachsen zeigt sich über einen längeren Zeitraum die Sonne. Im restlichen Bundesland ist es bewölkt und vor allem östlich der Weser treten im Tagesverlauf vereinzelt Schauer oder starke Gewitter auf, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Temperaturen erreichen heute im Binnenland bis zu 28 Grad und an der See um die 20 Grad.

Die Regenschauer in Niedersachsen werden vermutlich alle Bäume, Pflanzen und Stauden freuen sowie die Waldbrandgefahr etwas reduzieren. Doch am Freitag, dem 9. Juni, verschwinden die Regenwolken wieder und es scheint überwiegend die Sonne in Niedersachsen. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad auf den Inseln, um 23 Grad in Ostfriesland und bis 30 Grad im Raum Braunschweig, so der DWD.

Wetter in Niedersachsen: Erst Hitze, dann Blitze – 30 Grad und Gewitter im Norden

Temperaturen bis 30 Grad werden am Sonnabend in weiten Teilen von Niedersachsen erwartet. In der Nacht zum Sonntag ist es überwiegend klar oder stellenweise gering bewölkt, aber weiterhin niederschlagsfrei. Der Sonntag wird dann ebenfalls warm, mit Temperaturen bis zu 31 Grad. Örtlich kann es am Nachmittag leichte Regenschauer geben. Gewitter sind beim Niedersaschsen-Wetter aktuell nicht in Sicht.

Kurze Gewitter können heute nach Niedersachsen und Bremen kommen. In den kommenden Tag wird es aber mit Temperaturen bis zu 30 Grad wieder warm. © dpa/Julian Stratenschulte

Bleibt noch ein erster Blick auf das Wetter in Niedersachsen für das Hurrikan-Festival am Eichenring in Scheeßel. Die Langzeitvorschau der Wetterexperten auf Wetter.net deutet auf „klassisches Scheeßel-Wetter“ hin. Meint: Zum Hurricane 2023 regnet es. Die Temperaturen beim Niedersachsen-Wetter sollen zwischen 22 und 25 Grad liegen, aber für den Festival-Sonnabend sind Gewitter möglich. Bereits am Donnerstag und Freitag soll es tagsüber regnen, schreiben die Meteorologen in einer ersten Prognose für das Hurricane-Wochenende. Der Sonntag soll bei 26 Grad und Sonne einen versöhnlichen Abschluss bringen.