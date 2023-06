Starkregen und Sturmböen im Anmarsch: Wetter in Niedersachsen spielt verrückt

Von: Adriano D'Adamo

Hohe Temperaturen erwarten Niedersachsen und Bremen. Jedoch kommen das Wetter in Niedersachsen auch mit Starkregen, Gewitter und sogar Hagel daher.

Bremen – Der Wochenstart könnte mit einem Blick auf das Niedersachsen-Wetter etwas holpriger ausfallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor einer zunehmenden Gefahr für Gewitter in Bremen und Niedersachsen – auch ein Unwetter ist möglich. Das Gewitter umfasst Starkregen, Sturmböen und sogar Hagel. Bereits am Wochenende kam es beim Hurricane Festival zu starkem Platzregen. Das Festival fand bei Scheeßel zwischen Bremen und Hamburg statt. Die Veranstaltung musste wegen des Wetters in Niedersachsen kurzzeitig unterbrochen werden.

Wetter in Niedersachsen und Bremen: Wochenstart wird stürmisch – mit Hagel und Starkregen

Östlich der Weser gibt es laut dem DWD für die Örtlichkeiten eine zunehmende Gewitter-Gefahr – das Wetter in Niedersachsen spitzt sich also zu. Die mögliche Gewitterfront breitet sich zum Nachmittag hin auf Ostniedersachsen aus und umfasst Starkregen. Laut Angaben des DWD sind mit Regenmengen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmetern und Sturmböen aus dem Südwesten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 Kilometern die Stunde zu rechnen.

Eine geringe Wahrscheinlichkeit besteht beim Niedersachsen-Wetter für Starkregen mit einer Regenmenge von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter. Weiterhin warnt der DWD vor Hagel bis zwei Zentimeter. Das Gewitter soll zum Abend hin nach Osten abziehen.

Niedersachsen-Wetter bleibt ungemütlich: Weiterhin Gewitter und Starkregen möglich

„Da kommt in der Woche etwas auf Deutschland zu. Besonders der Dienstag und der Donnerstag werden brisant werden, mit heftigen Gewittern“, sagte Dominik Jung von wetter.net anlässlich der jüngsten Entwicklungen beim Wetter in Niedersachsen. Am Dienstag (20. Juni) soll es vor allem im Süden und Südwesten Niedersachsens zu Gewittern kommen. Am Montag soll es laut dem DWD bis zu 28 Grad in Bremen und 29 Grad in Hannover werden. Auch im Nordwesten bleibt es relativ warm mit 23 Grad in Norderney.

Am Dienstagmorgen soll das Wetter in Niedersachsen dann wieder kühler werden, mit jeweils 16 Grad in Bremen und Cuxhaven und 17 Grad in Hannover. Ein schwül-warmes Tief zieht über Niedersachsen und Bremen von den britischen Inseln her. Das sorgt für Temperaturen um die 29 Grad in Hannover, 27 Grad in Bremen und um die 25 Grad an der Küste bei bewölktem Himmel.