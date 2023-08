Wetter-Achterbahn in Niedersachsen: Erst Hitze, dann Temperatur-Sturz

Von: Marcel Prigge

Das Wetter in Niedersachsen soll sommerlich-stabil bleiben. Zunächst. Denn bereits zum Wochenende rutschen die Temperaturen wieder in den Keller.

Hannover/Bremen – Und es wird doch noch einmal Sommer: Nach der langen Regenphase haben sich sicherlich schon einige Menschen in Norddeutschland gefragt, ob es noch einmal ein paar schöne Tage gibt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) nun mitteilt, wird das Wetter in Niedersachsen die kommenden prächtig. Das sind die Aussichten der kommenden Tage.

Das Wetter in Niedersachsen: Zunächst sind Sommer und Sonne angekündigt

Die Voraussagen sprechen für sich: Das Niedersachsen-Wetter soll in den nächsten Tagen sommerlich-stabil bleiben. Nach den schweren Gewittern und dem erwartetet Wetter-Kollaps in Niedersachsen sowie der vorausgegangenen Hitze-Warnung im Norden werden am Montag, 21. August, im gesamten Binnenland Temperaturen von 25 bis 30 Grad erwartet.

Erst Hitze, dann Temperatur-Sturz: Bereits am Sonntag können die Werte wieder unter 20 Grad fallen. © Thomas Warnack/dpa & www.wetterdata.de

Lediglich im Harz bestünde in „ganz geringes Schauerrisiko“, so der Wetterdienst auf ihrer Website. Dabei wehe ein schwacher Wind aus westlichen Richtungen.

Mäßiger Wind, sommerliche Temperaturen: Niedersachsen-Wetter zeigt sich von seiner schönen Seite

Und auch am Dienstag, 22. August, soll das Wetter in Niedersachsen schön bleiben. Überwiegend trocken und eine längere Zeit heiter beschreibt der DWD den Tag. Dabei herrschen Temperaturen um die 24 Grad an der Nordsee, im Binnenland 26 bis 29 Grad.

Die Wetter-Prognose für den Mittwoch sagt dann jedoch doch örtliche, kurze Schauer voraus. Diese sollen aber nicht lang anhalten, das Niedersachsen-Wetter soll im sonstigen Gebiet trocken werden. Im Oberharz sowie an der Nordsee gibt es Höchsttemperaturen um die 24 Grad, das Binnenland kratzt an den 27 Grad.

Wetter-Achterbahn in Niedersachsen: Erst Hitze, dann Temperatur-Sturz

Aber nichts bleibt von Dauer: „Am Donnerstag wechselnd bewölkt und später von der Nordsee aufkommender schauerartig verstärkter Regen, teils gewittrig durchsetzt“, so die Prognose des DWD. Höchstwerte bei 24 Grad in Ostfriesland und 28 Grad zwischen Braunschweig und Göttingen treten auf. Auf den Inseln bleibt es bei 22 Grad. Dabei wehe ein schwacher, an der Nordsee auch mäßiger Wind aus westlichen Richtungen.

So richtig in Keller gehen die Temperaturen dann gen Wochenende: Sie fallen unter die 20-Grad-Marke. Nur noch schlappe 19 Grad zeigt das Thermometer am Sonntag an. Dazu gibt es wieder: Regen, Regen, Regen. Die Wetter-Achterbahn im Niedersachsen-Wetter fährt weiter.