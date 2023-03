Wetter-Experte mit bitterer Prognose: Kälte-Peitsche bis Mai droht

Von: Marcel Prigge

Kältepeitsche bis Ende April? Das wechselhafte Wetter in Niedersachsen könnte sich fortsetzen, prognostiziert Meteorologe Dominik Jung.

Hannover/Bremen – Mal fällt Schnee, mal ist es frühlingshaft. Ein plötzliches Gewitter wechselt sich mit spontanem Sonnenschein ab. Der März zeigt sich in Niedersachsen und Bremen von seiner wechselhaften Seite. Wie Meteorologe Dominik Jung vorhersagt, werde das Wetter zwar milder, „kräftige Schneesignale“ beim Wetter winken jedoch bereits zu Ostern beim Wetter in Niedersachsen. Jetzt setzt der Meteorologe jedoch noch einen drauf: Eine Kälte-Peitsche bis Ende April könnte drohen.

Wetter in Niedersachsen: Gewitter und Regen im Restmärz – Es wird immer kälter

Zunächst einmal bleibt das Niedersachsen-Wetter mild-wechselhaft. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt, winken am Donnerstag, 30. März, auf den Inseln 12 Grad, in Bremen 16 Grad und in Göttingen sogar 18 Grad. Windig wird es im niedersächsischen Binnenland jedoch mit auffrischenden Böen und teils stürmischen Südwestwind. Dazu bleibt es stark bewölkt und zunehmend kräftige, teils gewittrige Schaue kommen auf.

Der Schnee hat im Frühjahr 2023 in Niedersachsen sein Comeback gefeiert. Doch wie kalt wird es in der kommenden Zeit? Meteorologe Dominik Jung erklärt in einer Wetter-Prognose, dass bis Ende April einströmende Polarluft den Norden im Griff haben könnte. (Symbolbild) © Rolf Poss/Imago

Am Freitag, 31. März, bleibt das Wetter unbeständig. Schauerartiger Regen und einzelne Gewitter sind in ganz Niedersachsen nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte bleiben um 15 Grad herum, auf den Inseln bis 12 Grad. Im Nordteil Niedersachsens kommt ein überwiegend schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest auf, im Süden gibt es einen auffrischenden Südwestwind.

Am kommenden Wochenende bleibe es dann laut Angaben des DWD in Niedersachsen meist stark bewölkt mit Regenfällen. Am Sonntag, könne es im Harz teils zu Schnee kommen. Die Höchstwerte im Binnenland bleiben um die 13 Grad, die Tiefstwerte im Harz um die 0 Grad.

Schnee und Wintereinbruch: Bleibt das Niedersachsen-Wetter bis Ende April bitterkalt?

Der Winter und der Schnee haben in Niedersachsen zwar bereits ihr Comeback gefeiert, dass es gerade zu Ostern hin noch einmal kalt und schmuddelig werden kann, weiß Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. „Es wird Aprilwetter vom Feinsten geben“, erklärt Jung in einem Video und verweist auf die Luftmassentemperaturen ab Palmsonntag (2. April). Bis zu minus 11 Grad in 1500 Metern Höhe sollen aufkommen. Der Kaltluftzustrom konnte sich in der darauffolgenden Woche noch einmal verstärken.

Polarluft mindestens bis Ostern: In Norddeutschland bleibt es wechselhaft

Diese Polarluft bleibe mindestens bis Ostern, so Jung weiter. Die Höhenkälte bleibe bis Karfreitag bestehen, „aber auch Ostern bleibt wahrscheinlich eine unterkühlte Angelegenheit“. Am Erdboden dürften maximal Temperaturen um die 10-12 Grad drin sein. Und mindestens bis Mitte April tue sich bei dem wechselhaft-kalten Wetter wenig, erzählt Jung und verweist auf die Ensemble-Vorhersage. Das Niedersachsen-Wetter bewege sich ab Palmsonntag zwischen 5 und 10 Grad – große Regenmengen seien nicht zu erwarten.

Es bleibt also kalt in Niedersachsen. Dominik Jung sagt dazu: „Ende März ist noch niemand in Deutschland sommerberechtigt.“ Durch die globale Erwärmung sei scheinbar vergessen worden, wie normalerweise so ein März oder April zu sein habe. „Jedenfalls wird es erstmal kein warmes Frühlingswetter geben“.