Unwetterfront zieht über den Norden: DWD gibt Wetterwarnung für Teile Niedersachsens heraus

Von: Marcel Prigge

Teilen

Unwetter, Gewitter, Starkregen, Sturm: Das Wetter in Niedersachsen wird es in sich haben. Da ist sich der Deutsche Wetterdienst sicher, und gibt deshalb eine amtliche Warnung heraus.

Hannover/Bremen – Es knallt im Norden: Nach dem wechselhaften Niedersachsen-Wetter der vergangenen Tage, sollen nun zahlreiche Gewitter mit Starkregen, Unwetter und auch heftiger Sturm folgen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor allem an der Küste vor starken Böen.

Das Wetter in Niedersachsen: Unwetter, Gewitter, Starkregen und Sturm drohen

Das Wetter in Niedersachsen am Donnerstag, 17. August, wird es vermutlich in sich haben. Wie der DWD mitteilt, verläuft eine Luftmassengrenze vom Emsland bis ins Wendland, die mäßig warme Meeresluft im Nordwesten von einer feuchteren, gewitterträchtigen Luftmasse im Süden trennt. Diese verlagert sich nordwärts und sorgt für Wetter-Turbulenzen und Unwetter im Norden.

Gewitter, Sturm und Starkregen: Am Donnerstag, 17. August, werden Unwetter in Niedersachsen erwartet. Der DWD spricht eine amtliche Wetterwarnung aus. (Montage) © DWD/Alexander Wolf/dpa

Zwar soll nach den Gewittern die große Hitze auftreten, zunächst einmal soll das Niedersachsen-Wetter aber von gebietsweise starken, teils auch schweren Gewittern mit heftigen Starkregen betroffen sein. Mengen zwischen 20 und 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit oder wenigen Stunden sollen laut DWD möglich sein. Im Binnenland sollen zudem Sturmböen bis 75 km/h auftreten, auch Hagel um zwei Zentimeter Größe kann nicht ausgeschlossen werden.

Unwetterfront in Niedersachsen: DWD gibt amtliche Sturmwarnung für Teile der Küste heraus

Die Unwetterfront soll zwar bis zum Donnerstagnachmittag langsam nach Nordosten abziehen, das Wetter in Niedersachsen bleibt aber weiter gewittrig. So werden am Nachmittag im Bergland und in der Nacht zum Freitag in den östlichen Landesteilen einzelne starke Gewitter mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter erwartet.

Eine amtliche Böenwarnung gibt der DWD derweil für Teile der Nordseeküste heraus. Wie der Seewetterdienst Hamburg mitteilt, sollen am Donnerstag von Cuxhaven bis an die Elbe in Hamburg Gewitterböen auf Nordost mit einer Stärke von 8 Beaufort (Bis zu 74 km/h) auftreten.