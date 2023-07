Starke Gewitter und Sturmböen: DWD warnt vor Wetter in Teilen Niedersachsens

Von: Marcel Prigge

Unwetter suchen den Norden heim: Der Deutsche Wetterdienst spricht für Montag Gewitter- und Sturmwarnungen für Niedersachsen aus.

Hannover/Bremen – Es bleibt ungemütlich im Norden: Sturm und Gewitter drohen Niedersachsen am Montag, 17. Juli. Nachdem schon das Wochenende von wechselhaftem Wetter in Niedersachsen geprägt war, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Teilen des Bundeslandes jetzt vor schweren Gewittern und vor starkem Wind am Abend und in der Nacht.

Gewitter- und Sturmwarnung: DWD mahnt zur Vorsicht in Teilen Niedersachsens

Starkregen, Gewitter und Sturm – all diese Wettereigenschaften wird der Norden auch am Montag, 17. Juli nicht los. Aus diesem Grund warnt der DWD vor dem Unwetter in Niedersachsen. Gebietsweise kann es am Abend zu starken Gewittern im Norden kommen. Auch sind stürmische Böen bis zu 65 km/h im Binnenland und vor allem an der Nordseeküste möglich. Gering wahrscheinlich ist dagegen Starkregen mit 15 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, so die Experten.

Gewitter und Sturm werden in Niedersachsen am 17. Juli erwartet. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor dem Unwetter. (Montage) © Sebastian Gollnow/dpa/DWD

Wo tritt wann welche Wettergefahr auf? Um alles im Blick zu behalten, bietet der DWD eine Übersichtskarte mit allen Regionen Deutschlands an.

Warnung vor Starkwind an der Nordseeküste: Unwetter in Niedersachsen

Besonders die Nordseeküste wird vom Starkwind heimgesucht werden, prognostizieren die Meteorologen vom DWD. Geschwindigkeiten zwischen Beaufort 5 bis Beafort 7, (38 bis 61 km/h) können erreicht werden. In diesen Regionen an der Nordsee wird es windig:

Ostfriesische Küste: Südwest bis West 5 bis 6, dabei Böen von 7 Beaufort.

Südwest bis West 5 bis 6, dabei Böen von 7 Beaufort. Elbmündung: Südwest 5 bis 6, dabei Böen von 7 Beaufort, strichweise Gewitter.

Südwest 5 bis 6, dabei Böen von 7 Beaufort, strichweise Gewitter. Seegebiet Helgoland: Südwest bis West 5 bis 6, dabei Böen von 7 Beaufort.

Südwest bis West 5 bis 6, dabei Böen von 7 Beaufort. Nordfriesische Küste: Südwest bis West 5 bis 6, dabei Böen von 7 Beaufort.

Südwest bis West 5 bis 6, dabei Böen von 7 Beaufort. Elbe von Hamburg bis Cuxhaven: strichweise Gewitterböen von 7 Beaufort aus Südwest bis West.

Am Dienstag hingegen soll das Niedersachsen-Wetter wieder etwas heiterer werden. Wolken wechseln sich mit Sonne ab, an der Küste kann es zu einzelnen Regenschauern kommen. Höchsttemperaturen zwischen 25 und 27 Grad werden erwartet.