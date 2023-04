Auflockerungen, aber auf Regen und Sprühregen: Gemischter Ostersonntag in Niedersachsen

Oster-Wetter in Niedersachsen und Bremen vor Scheideweg: „Prognosen gehen auseinander“

Von: Marcel Prigge

Das Niedersachsen-Wetter hat sich sonnig und freundlich gezeigt. Doch bleibt das Wetter über Ostern so? Experten sagen, „die Prognosen gehen auseinander“.

Hannover/Bremen – Es ist sonniger geworden in den vergangenen Tagen in Niedersachsen. Doch was erwartet und über die kommenden Osterfeiertage? Frost, Regen oder gar Schnee? Zuletzt ist ein Wetterumschwung in Niedersachsen zur Karwoche erwartet worden. Der Deutsche Wetterdienst gibt seine Prognose zu Ostern von Gründonnerstag zu Ostersonntag ab. Meteorologe Dominik Jung hingegen gibt Details zum Niedersachsen-Wetter zu Ostermontag bekannt.

Das Oster-Wetter bleibt erst einmal freundlich: das Niedersachsen-Wetter zu Gründonnerstag

Wie der DWD mitteilt, gestaltet sich das Wetter am Gründonnerstag erst einmal freundlich, auch wenn die einströmende Polarluft in Niedersachsen Kälte bis in den Mai bringen kann. In ganz Niedersachsen ist meist gering bewölkt, in den Frühstunden allerdings noch recht frisch mit Temperaturen zwischen +1 und -8 Grad. Die Tageshöchstwerte klettern auf 11 bis 14 Grad, auf den Inseln 9 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus südöstlichen Richtungen.

In der Nacht zum Freitag westlich der Weser wird es stark bewölkt und es fällt etwas Regen, sonst teils klar. Es gibt einen Temperaturrückgang auf -1 Grad im Wendland und im Harz bis +5 Grad auf den Inseln.

Wolken, Regen, Sonne und Frühlingstemperaturen: Das Wetter in Niedersachsen und Bremen zu Karfreitag

Am Start-Tag des langen Wochenendes, am Karfreitag, weitet sich eine Warmfront zunächst einmal im Süden Deutschlands aus. An der Weser in Niedersachsen und Bremen muss man sich dahingehend noch etwas gedulden, westlich des Flusses ist es meist bewölkt mit etwas Regen, sonst bleibt es den Tag über aber länger freundlich und trocken. Maximal wird es 11 bis 13 Grad und auf den Inseln 9 Grad warm.

Regen oder doch eher Sonnenschein? Das Wetter in Niedersachsen über Ostern wird sich wohl eher wechselhaft gestalten. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst in einer Vorhersage. (Symbolbild) © Imago

In der Nacht zum Sonnabend bleibt es vielfach dicht bewölkt, mit etwas Regen oder Sprühregen. Ein Temperaturrückgang auf Werte zwischen 0 und 3 Grad und auf den Inseln 5 Grad ist laut DWD zu verzeichnen.

Wetter in Norddeutschland: Der Karsamstag hat das unbeständigste Wetter zu Ostern zu bieten

Der Karsamstag stellt wohl den unbeständigsten Tag des Wochenendes dar, heißt es vom Wetterdienst weiter. Im Norden wird es vielfach stark bewölkt sein. Regen und Sprühregen ist tagsüber nicht auszuschließen. Die Temperaturen klettern auf Höchstwerte von bis zu 11 Grad, auf den Inseln 9 Grad.



In der Nacht zum Sonntag bleibt es meist stark bewölkt, vor allem nach Osten Niedersachsens gibt es zeitweise etwas Regen oder Sprühregen. Tiefstwerte um die 4 Grad.

Auflockerungen, aber auf Regen und Sprühregen: Gemischter Ostersonntag in Niedersachsen

Der Ostersonntag starten im Norden bewölkt, später ist mit Auflockerungen zu rechnen. Vor allem in der Südhälfte ist zeitweise mit etwas Regen oder Sprühregen zu rechnen. Die Höchstwerte beziffert der DWD auf den Inseln bei 9 Grad, sonst zwischen 12 und 14 Grad.



In der Nacht zum Montag bleibt es anfangs meist stark bewölkt, später vermehrt Auflockerungen, stellenweise wird es dann auch klar und niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 2 Grad im Bergland und 5 Grad an der Küste, auf den Inseln 7 Grad.

„Prognosemodelle gehen auseinander“: Bleibt der Ostermontag bewölkt oder freundlich in Niedersachsen?

„Am Ostermontag gehen die Prognosemodelle schon etwas auseinander, was die Vorhersage noch unsicher macht“, schreibt der DWD in einer Mitteilung bezüglich des Wetters in Deutschland. „Aktuell sieht der Montag sehr freundlich aus. Niederschlag fällt kaum noch und die Sonne scheint auch regional etwas länger, vor allem im Südwesten.“

Und auch Dominik Jung, Meteorologe von wetter.net gibt Entwarnung. Es sei viel darüber spekuliert worden, ob Ostern nicht im Schnee stattfinde. Es habe „kräftige Schneesignale“ bezüglich des Wetters in Niedersachsen zu Ostern gegeben. Und die Wetterlage sei aufgrund der Polarluft nicht schlecht dafür gewesen. „Ein klein wenig können wir aufatmen. Die Ostereier müssen wir nicht im Schnee suchen.“ Er prognostiziert für den Norden zu Ostermontag Wolken, „die das Wettergeschehen dominieren.“ Ob es regnen wird oder nicht, lässt sich zurzeit nicht sagen.