„Kräftige Schneesignale“: Beim Wetter in Niedersachsen winkt zu Ostern Chaos

Von: Marcel Prigge

Das Wetter in Niedersachsen bleibt wechselhaft. Bereits jetzt kommt es zu Schnee und Gewittern. An Ostern soll sich die Wetterlage nochmal dramatiusieren.

Bremen/Hannover – Das Wetter in Niedersachsen macht bereits vor dem April, was es will: Schnee, Gewitter, Sturm und dann wieder Sonne – der März zeigte sich am Wochenende bereits von seiner wechselhaften Seite. Während die Temperaturen zum Wochenbeginn noch recht tief liegen, soll sich das Wetter in Niedersachsen und Bremen in den kommenden Tagen jedoch etwas milder gestalten.

Zu Ostern kann es dann allerdings zum Wetter-Chaos in Norddeutschland kommen.

Schnee, Gewitter und Sturm: Das Wetter in Niederdsachsen bleibt in den kommenden Tagen wechselhaft

Auch am Montag, 27. März 2023, ging es mit dem wechselhaften Wetter in Niedersachsen und Bremen zunächst einmal weiter. Sonne und Schneeschauer wechselten sich ab, stürmische Böen um die 65 km/h und Gewitter gesellten sich zu dem Wetter-Mischmasch bei Temperaturen um die 0 Grad am Morgen in Niedersachsen hinzu.

Dass es in etwa so wechselhaft bleiben soll, es dabei aber etwas milder wird, verraten Daten vom Deutschen Wetterdienst (DWD). So soll bereits am Dienstag, 28. März, das Wetter in Niedersachsen mit bis zu 10 Grad wieder etwas wärmer werden. Regenschauer, aber auch Sonnenstunden, sind in ganz Niedersachsen und Bremen möglich. In der Nacht zu Mittwoch, 29. März, kühlt es so weit wieder herunter, dass vereinzelt auch ein paar Schneeflocken fallen könnten.

An Ostern 2023 kann es nochmal kalt in Niedersachsen werden. Eine Wetter-Prognose vom Meteorologen Dominik Jung verrät, dass es am Osterwochenende auch in den tiefen Lagen Norddeutschlands schneien kann. (Symbolbild) © Vesa Moilanen/dpa

In den darauffolgenden Tagen werde es immer milder mit dem Wetter in Niedersachsen und Bremen. Am Donnerstag soll es in Niedersachsen Regen und Gewitter bei Temperaturen von 14 bis 17 Grad geben, heißt es vom DWD. An der See komme es zu einzelnen stürmischen Böen. Der Trend zum wechselhaften Wetter in Niedersachsen und Bremen setzt sich dann auch in Richtung Wochenende fort.

Vorhersage im Norden: Wetter in Niedersachsen bleibt bis Ostern mild

Mild bleibt es auch in der Woche vor Ostern, berichtet Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Im ganzen Bundesgebiet sind ab Samstag, 1. April, Temperaturen bis 11 Grad erwartet. „Es wird Aprilwetter vom Feinsten geben“, erklärt Jung in einem Video und verweist auf die Luftmassentemperaturen ab Palmsonntag (2. April). Bis zu minus 11 Grad in 1500 Metern Höhe sollen aufkommen. Der Kaltluftzustrom konnte sich in der darauffolgenden Woche noch einmal verstärken.

Und so soll es die nächsten Tage weitergehen:

Dienstag, 28. März: 5 bis 10 Grad, freundlicher, ab und zu Sonnenschein, ein paar Wolken.

5 bis 10 Grad, freundlicher, ab und zu Sonnenschein, ein paar Wolken. Mittwoch, 29. März: 8 bis 19 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer, im Westen und Süden sehr mild.

8 bis 19 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer, im Westen und Süden sehr mild. Donnerstag, 30. März: 12 bis 18 Grad, milder Tag, aber immer wieder einzelne Regenschauer.

12 bis 18 Grad, milder Tag, aber immer wieder einzelne Regenschauer. Freitag, 31. März: 11 bis 16 Grad, noch frühlingshaft mild, neben einem Gemisch aus Sonne und Wolken einzelne Regenschauer.

11 bis 16 Grad, noch frühlingshaft mild, neben einem Gemisch aus Sonne und Wolken einzelne Regenschauer. Samstag, 1. April: 7 bis 11 Grad, wechselhaft mit Regenschauern.

7 bis 11 Grad, wechselhaft mit Regenschauern. Palmsonntag, 2. April: 4 bis 8 Grad, durchwachsen, einzelne Schauer, teilweise Schneeregen oder Graupel.

4 bis 8 Grad, durchwachsen, einzelne Schauer, teilweise Schneeregen oder Graupel. Montag, 3. April: 4 bis 9 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, kaum Schauer.

„So eine Temperatur im Januar würde uns unten Dauerfrost bringen. Aber wir haben da nun mal schon April“, konstatiert Jung. Die Temperaturen in niedrigeren Lagen seien wärmer, weshalb es zum „Schmuddelwetter“ komme.

Wetter-Chaos in Niedersachsen: So soll das Wetter an Ostern 2023 werden

Diese Kaltluft könnte sich dann sogar bis Ostersonntag mehr oder weniger behaupten, heißt es weiter. Laut einer Wetterprognose des Meteorologen soll es demnach ab dem Karfreitag im Süden Deutschlands teils kräftig schneien – in Norddeutschland regne es hingegen nur.

Zum Karsamstag hin verwandelt sich laut Vorhersage der Norden jedoch in ein Winterwunderland. So gebe es „kräftige Schneesignale“ in Niedersachsen. Und auch am Ostersonntag sind teils mehrere Zentimeter Schnee in den tiefen Lagen Niedersachsens sowie an den Küsten möglich.

Dies sei aber nur eine Momentaufnahme des Wettergeschehens, so Dominik Jung weiter. „Die Details müssen wir noch abwarten.“