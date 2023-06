„Werden uns wohl daran gewöhnen müssen“: Niedersachsen-Wetter wirkt sich auf Zecken und Mücken aus

Von: Marcel Prigge

Teilen

Das derzeitige Niedersachsen-Wetter hat Auswirkungen auf die hiesige Tierwelt. Zecken und Mücken sind auch in diesem Sommer besonders aktiv.

Hannover – Sommerzeit ist Zecken- und Mückenzeit. Auch – und gerade – in Norddeutschland, bieten doch die Gewässer und Grünflächen in Niedersachsen reichlich Lebensraum. Wann welches Insekt wie häufig im Norden vorkommt, ist jedoch sehr deutlich vom Wetter abhängig. Und in diesem Jahr ist aus diesem Grund eine Spezies besonders spät dran.

Der Klimawandel macht vor keiner Region halt, auch nicht vor Norddeutschland. So kommt es im Schnitt zu trockeneren Sommern und milderen Wintern in Niedersachsen. 2022 sei es so den wärmsten Sommermonaten seit 1881 gekommen, berichtet der Deutsche Wetterdienst. Dies hat auch Einfluss auf die hiesige Fauna, auch in diesem Jahr.

Wetter wirkt sich auf Zecken und Mücken im Norden aus: „Werden uns wohl daran gewöhnen müssen“

„Dadurch, dass zuletzt sehr viele Pfützen und Kleingewässer komplett trockengefallen waren, gibt es aktuell weniger Mücken“, sagte Jonas Voß vom Naturschutzbund (Nabu) Hamburg der Deutschen Presse-Agentur. Und das, obwohl es in vielen Regionen Deutschlands zunächst gute Startbedingungen für Stechmücken gegeben hatte. Das derzeitige Niedersachsen-Wetter sorge dafür, dass sich die Mückenpopulation verspäte. Das bedeute aber nicht, dass in diesem Jahr weniger Mücken herumschwirren. Bei stetig steigenden, höheren Temperaturen schlüpfen die Mücken nur nach und nach.

Plagegeister, aber trotzdem gut für das Ökosystem: Das Vorkommen von Zecken und Mücken ist Witterungsabhängig. Auch das Wetter in Niedersachsen hat Auswirkungen auf die Populationen im Norden. (Montage) © Hecker/Christian Weiss/Imago

„Da es jedoch relativ lange kalt im Frühjahr war, sind die Mücken erst spät alle gleichzeitig bei den steigenden Temperaturen geschlüpft“, berichtet Voß weiter. So komme es vielen Menschen gerade so vor, als ob mehr Mücken als sonst vorhanden seien. Sie treten jedoch nur in geballter Form auf. Ansteigen werde die Population jedoch nur, wenn das Wetter in Niedersachsen weiterhin warm bleibe und dann Regen hinzukäme.

Immer mehr Zecken überleben den Winter: Tiere über einen längeren Zeitraum aktiv

Doch wie sieht es derzeit bei Zecken in Niedersachsen aus? Grundsätzlich gilt: Milde Winter und feuchte Sommer begünstigen die Zecken-Dichte. „Durch die milden Winter überstehen Zecken immer mehr die kalte Jahreszeit“, so Voß. Sie brauchen Temperaturen von mehr als acht bis zehn Grad Celsius und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Zudem verlängere sich durch die höheren Temperaturen im Frühling der Zeitraum, in denen sie aktiv sind. „Da sich die Temperaturen weiter erhöhen, werden wir uns wohl daran gewöhnen müssen, dass Zecken in einem längeren Zeitraum aktiv sind.“

Doch Voß betont auch die wichtige Rolle im Ökosystem der Mucken und Zecken. „Auch diese Tiere erfüllen ökologische Funktionen für das ganze Ökosystem. Wenn uns am Erhalt von Biodiversität etwas liegt – und das sollte es ganz offensichtlich – dann müssen wir auch diese Tiere in gewisser Art und Weise wertschätzen.“ (Mit Material der dpa)