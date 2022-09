Weniger Kartoffeln erwartet: Werden Pommes das neue Klopapier?

Leere Regale möglich

Hohe Energiekosten wirken sich auf viele Bereiche aus. Bald könnte einige Lebensmittel aus dem Supermarkt-Regal verschwinden oder teurer werden.

Hannover – Das Landvolk in Niedersachsen rechnet in diesem Jahr mit einer kleineren Kartoffelernte als in den Jahren zuvor. Grund dafür seien die anhaltende Hitze und die lange Dürre in den Sommermonaten, teilte eine Sprecherin laut Deutscher Presse-Agentur mit. Die Ernte hat erst Anfang September begonnen. Bauern mussten die Pflanzen im Sommer stark bewässern und zum Teil Wasservorräte aufbrauchen. Zur gleichen Einschätzung kommt die Union der Deutschen Kartoffelwirtschaft. „Durch die deutschlandweit langanhaltende Hitze und Trockenheit werden wir eine knapp unterdurchschnittliche Erntemenge roden“, sagte Vorstandsvorsitzender Olaf Feuerborn.

Erntemenge 2020 (in 1000 Tonnen) 11.549 2018 8920 2016 10.272 2014 11.607

Heißer Sommer 2022 und die Kartoffel: Wegen Trockenheit weniger Fäulnis – dennoch hohe Einbußen erwartet

Auf die Qualität der Kartoffeln habe sich der heiße und trockene Sommer laut Landvolk allerdings positiv ausgewirkt. Durch die Trockenheit verringere sich beispielsweise das Risiko einer Fäulnis oder anderer Krankheiten. Welche Folgen die voraussichtlich geringeren Erträge für die Preise haben, sei noch nicht absehbar. Einige Landwirte rechnen mit 50 Prozent Einbußen. Ob die Preise auch für Kartoffelprodukte wie Pommes oder Chips steigen, ist aufgrund der Erntemenge noch unklar. Allerdings hat der Ukraine-Krieg Auswirkungen. Denn Deutschland importiert rund 95 Prozent des Sonnenblumenöls aus der Ukraine.

„Pommes Frites bestehen aus sechs bis acht Prozent Sonnenblumenöl“, so Horst-Peter Karos, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Obst-, Gemüse- und Kartoffelverarbeiter (BOGK). Regionale Hersteller gibt es wenige. Eine Alternative ist Rapsöl.

Kartoffelernte in Niedersachsen: Bundesland hat viele Kartoffelacker

In Niedersachsen gibt es nach Angaben des Landvolks besonders in den Gebieten um Uelzen und die Landeshauptstadt Hannover viele Kartoffelacker. Die Ernte geht noch bis Ende September. Im Vorjahr kam fast die Hälfte aller in Deutschland geernteten Kartoffeln aus Niedersachsen.

Doch nicht nur Kartoffeln könnten in den Regalen im Supermarkt fehlen. Die Lebensmittelwirtschaft hat angesichts der Energiekrise vor weitreichenden Lieferengpässen gewarnt. Sie fordern eine unmittelbare Entlastung von den hohen Energiekosten. Sonst müsse man davon ausgehen, „dass da jetzt nicht ein Teil von Lebensmitteln fehlen wird, sondern das wird ein richtiger Kahlschlag. Der komplett durch die Regale gehen wird“, sagte Vehid Alemic, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Ernährungswirtschaft (VdEW) in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt.

Hohe Energiekosten: Mögliches Aus für viele Betriebe

„Die Unternehmen müssen im Vergleich zum Vorjahr teilweise mehr als das Fünfzehnfache an Energiekosten zahlen. Das sind teilweise Millionenbeträge“, sagte Alemic. „Bleiben die Preise so, bedeutet das für Tausende Betriebe in Deutschland das Aus.“ Alemic berief sich auf eine Umfrage des VdEW unter rund 300 Mitgliedsbetrieben.

Zur Rettung der Unternehmen forderte der Verband allem voran einen sofortigen Preisdeckel für Strom und Gas. Die vom Bund in Aussicht gestellte Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen bei den Energiekosten sei wichtig, werde aber nur ausreichen, wenn „ein signifikanter Teil der Mehrkosten“ übernommen werde.

Auch die Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) schlagen Alarm: Viele Unternehmen erhielten keine Angebote mehr von ihren Strom- und Gasversorgern – und wenn doch, dann zu zehn- bis fünfzehnfachen Preisen im Vergleich zum Vorjahr. Die Arbeitgeber forderten daher eine Reduzierung der Steuern und Umlagen auf Strom und Gas sowie eine Entkopplung des EU-Strommarkts vom Gasmarkt. Die jetzige Krise sei „kritischer als die Corona-Pandemie“, hieß es von den UVN.