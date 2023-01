Hundewelpen ausgesetzt? So dreist hat ein Mann ein Tierheim angelogen

Von: Fabian Pieper

In Melle (Landkreis Osnabrück) wurden mehrere Hundewelpen angeblich ausgesetzt (Symbolfoto). © Kay Nietfeld/dpa

Einem Tierheim in Melle (Landkreis Osnabrück) werden drei ausgesetzte Welpen übergeben. Doch der Fall ist komplizierter – und macht fassungslos.

Melle – Die Geschichte um drei kleinen Tigerdackel-Mischlingswelpen beginnt vor Weihnachten: Am vierten Advent sind in Melle (Landkreis Osnabrück) drei Hundewelpen in einem Wald gefunden worden und anschließend zunächst bei der Feuerwehr Osnabrück untergekommen. Laut Neue Osnabrücker Zeitung hat das Tierheim Melle die Rüden tags darauf bei sich aufgenommen. „Wir suchen den Besitzer“, wird eine Pressevertreterin des Tierheims zitiert. Ob die Welpen ausgebüxt oder bei Minusgraden dort ausgesetzt worden waren, war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Die Tiere seien weder gechippt noch gekennzeichnet gewesen.

Im Wald aufgefundene Hundewelpen waren wohl ausgesetzt worden

Noch vor Weihnachten allerdings erhärtete sich der Verdacht, die Welpen seien absichtlich ausgesetzt worden. Mehrere Helfer lieferten dem Tierheim unabhängig voneinander Hinweise auf eine Online-Anzeige auf Internet-Verkaufsplattformen wie Ebay-Kleinanzeigen. Dort sollen die Hunde zum Verkauf angeboten worden sein. „Wir gehen davon aus, dass sie jemand loswerden wollte“, hieß es im Anschluss vonseiten des Tierheims. Die Anzeigen seien zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits aus dem Internet entfernt gewesen. Auf den Fotos der Anzeigen sind Hunde mit frappierender Ähnlichkeit zu den Welpen in der näheren Umgebung Melles zu sehen gewesen.

Vermeintlicher Finder der Welpen stellt sich als der eigentliche Halter heraus

Da das Aussetzen von Tieren eine Ordnungswidrigkeit darstellt und Anzeige erstattet wurde, befasste sich die Polizei mit dem Vorfall. Die habe über die gelöschte Online-Anzeige den Verkäufer ausfindig machen können – und sei dabei auf den Mann gestoßen, der die fünf bis sechs Monate jungen Welpen gefunden haben wollte und sie mit dieser Hintergrundgeschichte der Feuerwehr übergeben hatte. Auf das Vortäuschen einer Ordnungswidrigkeit steht keine Strafe, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung. Jedoch können sowohl die Feuerwehr als auch das Tierheim dem eigentlichen Besitzer den Aufwand und die Kosten für die Hilfeleistung in Rechnung stellen.

Entsetztes Tierheim sucht nun ein neues Zuhause für die Welpen

Das Tierheim Melle zeige sich entsetzt, fassungslos und traurig zugleich, wird die Sprecherin zitiert – zumal das Tierheim kurz nachdem es die Welpen aufgenommen hatte, mit dem vermeintlichen Finder telefoniert habe. Der soll der Einrichtung die offenbar erfundene Geschichte ebenfalls aufgetischt haben.

Nun sucht das Tierheim in Melle nach einem neuen Zuhause für die drei Rüden, die von der Einrichtung die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar erhalten haben.

