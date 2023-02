Ministerpräsident Weil spricht mit niederländischem Premier über Energiepolitik

Von: Bona Hyun

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) spricht mit niederländischem Premier Mark Rutte über Energiepolitik. © Michael Matthey/dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Weil wird am Donnerstag den niederländischen Präsidenten Rutte treffen. Primär wird es um Energiethemen gehen.

Hannover – Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil reist am Donnerstag (2. Februar 2023) zu einem Treffen mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte nach Den Haag. Im zweistündigen Gesprächs sollen Energiethemen behandelt werden, wie die Staatskanzlei in Hannover jüngst mitteilte. Beide Länder stünden vor einem grundlegenden Umbau ihrer Energieversorgung und setzen auf Klimaneutralität, auf einen starken Ausbau der Offshore-Windenergie und auf grünen Wasserstoff, so SPD-Politiker Weil vor der zweitägigen Reise. Diese Themen sollen auch den Schwerpunkt bei den Gesprächen in Den Haag bilden.

Neben dem Treffen mit Rutte sind unter anderem Gespräche mit der niederländischen Innenministerin Hanke Bruins Slot, mit Klima- und Energieminister Rob Jetten sowie mit Wirtschaftsvertretern geplant. Laut der Staatskanzlei hat Rutte zum Treffen eingeladen. Ursprünglich sei sie bereits für März 2020 geplant gewesen, aufgrund der Corona-Pandemie aber verschoben worden.

Zwei weitere Auslandsreisen von Weil stehen ebenfalls schon fest: Vom 21. bis 26. Mai wird der Regierungschef in Norwegen und Estland sein. In Nordwegen wird ebenfalls um Energiethemen gehen und in Estland um IT-Projekte. Vom 1. bis 7. Oktober reist Weil zudem nach Vietnam und Thailand. Hintergrund ist unter anderem, dass die südostasiatischen Märkte gute Perspektiven für Niedersachsens Wirtschaft bieten, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Energiepolitik: Diskussionen um Erneuerbare Energie wird für Deutschland zunehmend wichtiger

Die Umstellung auf Erneuerbare Energien wird ein zunehmend wichtiges Thema für Deutschland. Vor allem grüner Wasserstoff sowie Windkraftanlagen sind im Norden auf dem Vormarsch. Die Politik möchte durch den Ausbau Erneuerbarer Energien in Deutschland eine Energiewende einleiten, um die Klimaziele zu erreichen. Noch steht die Bundesregierung diesbezüglich vor strukturellen Herausforderungen. (mit Material der dpa)