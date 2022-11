Weihnachtshaus von Delmenhorst: 60.000 Lichter trotz Energiekrise

Von: Elias Bartl

Zahlreiche Lichter erstrahlen am weihnachtlich geschmückten Haus der Familie Borchart in Delmenhorst. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Delmenhorst – Pünktlich am ersten Adventssonntag werden Martina und Sven Borchart wieder ihre 60.000 Lichter anschalten: Seit mehr als 20 Jahre schmückt das Ehepaar sein Haus in Delmenhorst zur Weihnachtszeit aufwendig mit Lichtergirlanden, Figuren und Pyramiden. Die steigenden Energiepreise änderten an dieser Tradition nichts: „Hobbys kosten nun mal Geld“, sagt Martina Borchart. „Uns ist es eine Herzensangelegenheit.“ Das Ehepaar sammelt von den Besuchern Spenden für den guten Zweck.

Weihnachtshaus von Delmenhorst: „Hobbys kosten nun mal Geld“

Mehrere Hundert Besucher kämen an den Wochenenden vorbei. „Hier stehen erwachsene Männer und Frauen, die weinen vor Rührung“, berichtet die 60-Jährige. Jedes Jahr sei die Dekoration anders gestaltet.

„Dieses Mal haben wir unsere lebensgroßen Rehe vom Dachboden geholt, wo sie seit sieben Jahren lagen“, sagt Borchart. Sie wurden neu lackiert und mit Bauschaum aufgefüllt.

Weihnachtshaus in Delmenhorst: Bunte Lichter zu Weihnachten auch in der Energiekrise

Das Weihnachtshaus in Bücken (Landkreis Nienburg) von Rolf Vogt (75) leuchtet bereits ab Freitagabend, 25. November 2022, wieder. Wegen der gestiegenen Energiekosten werde er die Lampen nur zwei Stunden statt wie in früheren Jahren vier Stunden lang brennen lassen. Außerdem werde er wieder Glühwein, Punsch und Bratwurst verkaufen, um die Kosten finanziell meistern zu können. „Anders geht es auch nicht“, sagt er. Mit 600.000 Lämpchen ist das Weihnachtshaus im Ortsteil Calle nach seinen Angaben das größte in Europa. „Nur in Amerika gibt es welche mit über einer Million Lampen“, sagt er.

Sven Borchart schmückt seinen Garten mit leuchtender Weihnachtsdekoration. Vom 1. Advent bis zum Jahresende erstrahlt das Haus der Familie Borchart weihnachtlich geschmückt mit rund 60.000 Lichtern. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

In Hamburg sieht es etwas anders aus. Das beliebte Weihnachtshaus aus Langenhorn wird in diesem Jahr dunkel bleiben. Ein weihnachtlich erstrahlendes Langenhorner Weihnachtshaus wird es in diesem Jahr nicht geben. Der Grund ist wenig überraschend die Energiekrise, man habe lange überlegt und sei tief traurig diesen Schritt gehen zu müssen, heißt es weiter. (mit Material der dpa)