Premium-Weihnachtsbäume liegen in Niedersachsen und Bremen im Trend

Nordmannstanne liegt weiter vorn

Die Nordmannstanne erfreut sich in Niedersachsen und Bremen weiterhin großer Beliebtheit.

Wenzendorf - Immer mehr Menschen schlagen ihren Weihnachtsbaum selber. „Vor allem als Familien-Event beim Erzeuger wird das immer beliebter“, sagte der Vorsitzender des Verbandes der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger in Niedersachsen, Bremen und Hamburg, Bernd Oelkers am Dienstag in Wenzendorf.