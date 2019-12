Ein Gang nach der Gans - Ideen für Weihnachts-Ausflüge in der Region

Weihnachten ist das Fest der kulinarischen Genüsse. Wer ein paar Kalorien wieder loswerden möchte, ist mit einem Spaziergang gut bedient. Wir geben Tipps.

Von Christian Goldmann. Weihnachten ist das Fest der Liebe, der Geschenke und der vielen kulinarischen Genüsse. Letztere sind nur leider mit der Aufnahme von vielen Kalorien verbunden. Um diese wenigstens zum Teil wieder loszuwerden, empfiehlt sich ein ausgedehnter Weihnachtsspaziergang bei hoffentlich schönem Wetter. Wir haben zwölf Ideen für einen Gang nach der Gans in unserer Region zusammengestellt.

Warwer Sand in Stuhr

Durch die Aufforstung mehrerer Sanddünen entstand der heutige Warwer Sand. Dieses schöne Naherholungsgebiet erstreckt sich auf dem Territorium der Gemeinde Stuhr – in unmittelbarer Nähe zur Ortschaft Fahrenhorst. Der Warwer Sand ist ein Teil der Wildeshauser Geest und zeichnet sich durch seine besonders schöne Wald- und Dünenlandschaft aus. Auf mehreren Routen lassen sich entspannte Spaziergänge machen. Am besten zu erreichen ist das Ausflugsgebiet über die Ristedter Straße.

Hoher Berg in Syke

+ Der Hohe Berg ist die höchste natürliche Erhebung der Stadt Syke. © cg

Der Hohe Berg ist die höchste natürliche Erhebung der Stadt Syke. Auf dem knapp fünf Hektar großen Gelände wurde Mitte der 70er-Jahre – also zur Zeiten des Kalten Kriegs – eine Flugabwehr-Raketenstation von amerikanischen Militärs errichtet. Inzwischen sind aber nur noch die Überreste dieser Anlage zu sehen. Heute ist die Hauptattraktion ein großer Kinderspielplatz sowie ein großer Aussichtsturm. Auf seiner Spitze lässt sich ein sehr schöner Blick über Teile der Wildeshauser Geest sowie bis nach Bremen mit markanten Gebäuden wie den Dom-Türmen oder den Fernsehturm genießen.

Die Muna bei Dünsen

+ Das Muna-Gelände ist ein spannender Lost Place. © en

Für alle, die es etwas gruseliger mögen, empfehlen wir einen Gang über das Muna-Gelände in der Nähe von Dünsen im Landkreis Oldenburg. Für Fans von sogenannten Lost Places bietet das Areal rund um die ehemalige Munitionsanstalt eine Vielzahl an interessanten Fotomotiven. In Betrieb genommen wurde die Muna bereits 1935 und diente als wichtiges Lager und Umschlagplatz für Waffen. Nach einer kurzzeitigen zivilen Nutzung nach dem Zweiten Weltkrieg wurde nach der Gründung der Bundeswehr das Gebiet wieder für militärische Zwecke in Beschlag genommen. Neben der Bundeswehr nutzen auch die Niederlande und die USA das Gelände. In den 80er-Jahren wurden dort sogar atomare Sprengköpfe untergebracht. Seit 2001 gibt es keine militärische Nutzung mehr und das Gelände wurde sich überlassen. Umgeben wird die Muna von einem Wald, der Baßmerhoop genannt wird. Auch in diesem lässt sich sehr gut ein Spaziergang machen. Das gesamte Gelände ist öffentlich zugänglich.

Pestruper Gräberfeld und Kleinknetener Steine

+ Die Kleinknetener Steine sind eine Reise wert. © en

In der Nähe von Wildeshausen im Landkreis Oldenburg gibt es gleich zwei kleine Attraktionen, die als kombiniertes Ziel für einen Spaziergang angesteuert werden können: das Pestruper Gräberfeld und die Kleinknetener Steine. Bei ersterer handelt es sich um eine Heidelandschaft, auf der sich mehr als 530 größere und kleinere Grabhügel erstrecken. Das Pestruper Gräberfeld ist die größte bronze- und eisenzeitliche Nekropole – also Totenstadt – im nördlichen Mitteleuropa. Die Kleinknetener Steine (Foto) wiederum bezeichnen eine große Megalithanlage aus der Jungsteinzeit. Beide Ziele sind vom Wildeshauser Ortskern in wenigen Minuten zu erreichen.

Bremer Überseestadt

Wer sich ein Bild von einer modernen Stadt der Zukunft machen möchte, der ist in der Bremer Überseestadt genau richtig. Eine schöner Spaziergang durch diese könnte von der Bremer Schlachte an der Weser beginnen und bis zum Landmark-Tower führen. Der Weg führt an einer kleinen Marina und dem hohen Weser-Tower vorbei. Auf der Strecke lassen sich viele moderne Wohngebäude und Bürotürme in Augenschein nehmen. Zudem lohnt es sich einen Blick in den umgestalteten Schuppen 1 zu werfen, wo eine Vielzahl an wertvollen Oldtimern ausgestellt werden.

Der Werdersee in Bremen

+ Der Werdersee ist altbekannt bei Spaziergängern. © cg

Zu den Klassikern für einen Spaziergang in Bremen gehört der Werdersee. Auf beiden Uferseiten und auch entlang an der direkt angeschlossenen Kleinen Weser lässt sich herrlich flanieren. Ein Blick auf das friedlich ruhende Wasser sorgt in jedem Fall für jede Menge Entspannung. Ein guter Ausgangspunkt für den Spaziergang ist die Fußgänger-Brücke Buntentorsteinweg/Kirchweg.

Weser-Radweg in Achim

+ Allein auf Achimer Gebiet erstreckt sich der Weser-Radweg über 17 Kilometer. © cg

Der Weser-Radweg bei Achim lässt sich auch sehr gut zu Fuß bewandern. Auf Achimer Gebiet zieht er sich über eine Länge von 17 Kilometern. In den berühmten Badener Bergen soll sich der Legende nach sogar schon der Seeräuber Klaus Störtebecker aufgehalten haben. Wer sich etwas Wind um die Nase pusten lassen und die schöne Flusslandschaft der Mittelweser genießen möchte, dem sein ein Spaziergang an dieser Stelle des Stroms sehr empfohlen.

Kirchdorfer Heide

+ Die Kirchdorfer Heide bietet 40 Kilometer Wegstrecke. © cg

Die Kirchdorfer Heide ist inmitten des Diepholzer Südkreises ein echtes Wanderparadies. Auf mehreren Wegen lässt sie sich durchkreuzen und kann auch an den Weihnachtsfeiertagen ein reizvolles Ziel sein. Insgesamt können 40 Kilometer ausgewiesene Wegstrecke erkundet werden. Den besten Zugang zur Heide bekommen Spaziergänger über die Kuppendorfer Straße unweit des Kirchdorfer Kernortes.

Verdener Stadtwald

+ Der Verdener Stadtwald ist ein Naherholungsgebiet nahe der Kernstadt. © cg

Der Verdener Stadtwald ist ein schönes Naherholungsgebiet nordöstlich der Kernstadt. Das gesamt Gebiet erstreckt sich über eine Fläche von 260 Hektar, mit viel Wald und eine weitläufigen Dünenlandschaft. Für Kinder besonders reizvoll ist der große Waldspielplatz. Ebenfalls empfehlenswert ist der Verdener Brunnen, eine ehemalige Heilquelle. Dieser befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Schullandheim.

Dümmer

+ Der Dümmer ist der zweitgrößte See Niedersachsens. © cg

Der Dümmer ist mit einer Fläche von 12,4 Quadratkilometern Niedersachsens zweitgrößter See. Natur pur lässt sich auf der gut ausgebauten Uferpromenade zwischen Hüde und Lembruch genießen. Für Kinder gibt es mehrere Spielgelegenheiten und auch ein kleiner Aussichtsturm lässt sich besteigen. Wer etwas länger unterwegs sein möchte, der kann auch den gesamten See umrunden.

Fischerhude

+ Fischerhude hat unter anderem ein Auenwäldchen. © cg

Fischerhude ist ein kleines Künstlerdorf im Landkreis Verden. Der Ort besitzt einen idyllischen Kern, und vor allem ein Spaziergang entlang der Wümme ist sehr empfehlenswert. Malerisch schlängelt sich das Flüsschen durch ein kleines Auenwäldchen, und auch der Blick über die weiten Felder kann an einem klaren, kalten Wintertag herrlich sein. Ein Spaziergang kann am besten vom Parkplatz am Sportplatz aus gestartet werden.

Rund um den Bullensee in Rotenburg

+ Der Bullensee liegt inmitten einer Moorlandschaft. © cg

Inmitten einer Moorlandschaft gelegen lassen sich der Kleine und der Große Bullensee im Landkreis Rotenburg finden. Insgesamt gibt es vier Naturerlebnis-Wanderwege rund um die Seen. Wichtigste Attraktion ist der Moorerlebnispfad, auf dem sich viel über die Natur erfahren lässt, aber auch die ein oder andere Geschicklichkeitsübung gemacht werden kann. Zudem gibt es einen schönen Aussichtsturm, von dem aus die Welt von oben betrachtet werden kann. Zu erreichen ist das Areal über die Straße Am Großen Bullensee, südlich der Kreisstadt Rotenburg.

Quelle: kreiszeitung.de