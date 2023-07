Warnung: Unwetter ziehen über Niedersachsen – Es kann zu Gewittern mit Starkregen kommen

Von: Lia Stoike

„Gewitter mit Starkregen“, so lautet die Prognose für den heutigen Freitag in Niedersachsen. Und noch schlimmer: Die Unwetter-Zeit ist nicht vorbei.

Niedersachsen – Für alle, die sich den Sommer mit warmen Sonnentagen zurückwünschen, gibt es bislang keine positiven Nachrichten. „Heute einzelne Gewitter mit Starkregen“, heißt es in der Vorhersage für den heutigen Freitag, 28. Juli 2023. Hinzu kommen Windböen bei 55 Kilometern pro Stunde. Der Übeltäter ist ein Tief westnordwestlich der Britischen Inseln. So bleibt das Wetter weiterhin durchwachsen und vor allem nass.



Besonders die Nordseeküsten-Region kann es besonders hart treffen. Hier warnt der DWD wiederholt vor Unwettern.

Gewitter mit Starkregen: Wetterdienst warnt vor Unwettern in Niedersachsen

Obwohl Regen und Wind bereits herbstliche Stimmung in Niedersachsen anklingen, liegen die Temperaturen in Niedersachsen immerhin bei bis zu 25 Grad Celsius. Kalt ist es nicht, aber dennoch ungemütlich. „Die aktuellen Prognosen sehen bis mindestens 10. August keine durchgreifende Änderung der Wetterlage“, so Dominik Jung, Wetter-Experte von wetter.com. So oder so stehe fest: „Der Sommer kehrt bis zum Ende der aktuellen Wettermodellberechnungen nicht nach Deutschland zurück.“ Es werde zwar zum Wochenende hin vielerorts wärmer, „schaurig und gewittrig“ bleibe es allerdings. So auch am Samstag in Niedersachsen.

Der Wetterdienst warnt: Gewitter mit Starkregen ziehen auf Niedersachsen und Bremen zu. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa

Die Niederschläge lassen zwar in der Nacht zu Samstag nach und es lockert zeitweise etwas auf. Der Wind hält an und treibt am Samstag neue Schauer und Gewitter an die Nordseeküste. Vor allem nachmittags regnet es teils kräftig. Die Windböen lassen allmählich nach. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind. An der Küste ist dieser frisch, dreht von Südwest auf West.