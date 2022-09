Wardenburg: Drei Menschen sterben bei Brand im Altenheim – zahlreiche Verletzte

Von: Dierk Rohdenburg, Sebastian Peters

Teilen

Drei Senioren sind bei einem Feuer in Oldenburg gestorben © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ein Feuer im Altenheim in Wardenburg sorgt im Landkreis Oldenburg für einen Großeinsatz. Drei Menschen sind bislang verstorben. Zehn gelten als schwerst verletzt.

Wardenburg – Bei einem Feuer in einem Altenheim an der Diedrich-Dannemann-Straße in Wardenburg bei Oldenburg sind drei Menschen ums Leben gekommen. Sie starben vermutlich durch Rauchgase, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. Zehn weitere Senioren wurden schwerst- oder lebensgefährlich verletzt. Die restlichen Bewohner konnten aus ihren Zimmern gerettet werden.

Das Feuer brach um 19.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache im hinteren Teil des Hauses aus und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. 250 Rettungskräfte waren im Einsatz. Das Gebäude ist nur noch zum Teil bewohnbar, in welcher Folge die evakuierten Bewohnerinnen und Bewohner zunächst in eine Not- und Pflegeunterkunft verbracht werden mussten.

Feuer im Altenheim in Wardenburg – drei Menschen tot, zahlreiche verletzt

„Die Zivilcourage von Anwohnern und Nachbarn war sehr groß, sie haben den Pflegern bei der Evakuierung geholfen, das hat gut geklappt“, sagte Feuerwehrsprecher Max Eilers. Was genau den Brand verursachte, ist noch unklar.

Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Das Feuer war aufgefallen, weil die Brandmelder in dem Alten- und Pflegeheim mit 37 Bewohnern Alarm schlugen und so direkt die Feuerwehr alarmiert wurde. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Die Verletzten kamen in umliegende Kliniken.

Feuer im Altenheim in Wardenburg – „Die Zivilcourage von Anwohnern und Nachbarn war sehr groß“

Die restlichen Bewohner wurden zunächst in einem benachbarten Gebäude des Altenheims in einem Speisesaal von den Rettungskräften medizinisch durchgecheckt. Für die Nacht wurden anderen Unterkunftsmöglichkeiten für sie gesucht. «Das Heim war voll belegt», sagte der Sprecher.

Weitere Blaulichtmeldung: In der Nacht auf Samstag brennen in Bremen acht Autos

Bei einem schweren Unfall auf der B75 sind im Landkreis Harburg bei Tötensen zwei Fahrzeuge zusammengekracht. Drei Personen sind verletzt. Ein Streit unter mehreren Personen in Verden ist am Freitagnachmittag völlig eskaliert und endete in einer Massenschlägerei. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

In der Nacht auf Samstag haben in der Bremer Neustadt acht Autos gebrannt. Auch Häuser wurden durch die Brände beschädigt. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Bei einem Unfall mit einem landwirtschaftlichen Gespann in Freistatt (Landkreis Diepholz) wurde der Fahrer leicht verletzt. Dabei geriet der Trecker unter den Anhänger – ein Silowagen.