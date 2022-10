Wahl in Niedersachsen: Wer gewinnt die Landtagswahl und regiert in Hannover?

Von: Felix Busjaeger

In Niedersachsen wird am 9. Oktober gewählt. Wer die Wahl in Niedersachsen gewinnt und künftig regiert, wird sich erst nach der Auszählung entscheiden.

Hannover – Bleibt Stephan Weil (SPD) nach der Niedersachsen-Wahl 2022 am 9. Oktober Ministerpräsident oder muss er seinen Regierungsposten für einen Nachfolger im Landtag räumen? Noch ist das Rennen um den Regierungsauftrag in Niedersachsen offen, allerdings werden am Wahlsonntag Millionen Bürger in dem nördlichen Bundesland zur Wahlurne gebeten, um zu entscheiden, wer die Wahl in Niedersachsen gewinnt. Die Landtagswahl könnte sich als richtungsweisend für die Bundespolitik erweisen, denn die Abstimmung fällt in eine Zeit voller Krisen und Herausforderungen.

Wer gewinnt die Wahl in Niedersachsen: Entscheidung fällt am 9. Oktober

Niedersachsen wählt eine neue Landesregierung: Spätestens nach vier Jahren entscheiden die Wähler im Bundesland, in welche Richtung sich die Politik entwickeln soll. Wer die Wahl in Niedersachsen gewinnt, ist dabei mitunter nicht dafür entscheidend, wer schlussendlich die Regierung führt: Theoretisch ist es auch möglich, durch geschickte Koalitionsbildung eine regierungsfähige Mehrheit zu erlangen. Amtsinhaber Stephan Weil, Ministerpräsident in Niedersachsen seit 2013, hofft auf die Wiederwahl und hat damit auch keine schlechten Aussichten. Aktuelle Wahlumfragen zur Niedersachsen-Wahl 2022 zeigen die SPD seit Wochen auf dem ersten Platz.

Da Umfragen immer nur eine Tendenz aufzeigen können, wer die Wahl in Niedersachsen gewinnt, gibt es allerdings frühstens am Wahlabend Gewissheit, wer Ministerpräsident nach der Niedersachsen-Wahl wird. Denn nicht nur Weil will den Posten des Landeschefs im nördlichen Bundesland: Mehrere Herausforderer wollen dem SPD-Politiker das Amt streitig machen. Der CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann hofft nach Jahren der Großen Koalition nun auf ein CDU-geführtes Bundesland. Womöglich könnte am Wahlabend der Niedersachsen-Wahl die große Überraschung gelingen und Stephan Weil im Amt des Ministerpräsidenten abgelöst werden.

Wer gewinnt die Wahl in Niedersachsen: Alle Ministerpräsidenten im Überblick

Wahl in Niedersachsen: Bei Landtagswahl 2022 entscheidet sich, wer gewinnt und künftig regiert

Die Zeit für die Wahl in Niedersachsen fällt nämlich ungünstig für den Amtsinhaber und könnte dafür sorgen, dass die Frage „Wer gewinnt die Wahl in Niedersachsen“ am Ende zum Nachteil des SPD-Politikers ausgeht. Deutschland steckt mitten in einer schweren Energiekrise, der Krieg mit Russland bedroht seit Monaten auch das Leben in Bundesrepublik und die Inflation macht es den Verbrauchern schwer. Die Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz (SPD) bemüht sich daher mit Entlastungspaketen, die Last von den Bürgern abzuwenden. Dennoch steigt in der Bevölkerung der Frust auf die Ampel – und das könnte sich negativ für Weil auswirken.

Wann ist die Wahl in Niedersachsen? Im Jahr 2022 wird in Niedersachsen gewählt. Wann die Landtagswahl stattfindet, steht bereits seit Jahren fest: Am 9. Oktober 2022 entscheiden die Niedersachsen, wer künftig die Landesregierung anführen soll. Nach Jahren der Großen Koalition wollen SPD und CDU jeweils getrennte Wege gehen und streben neue Koalitionen an.

Stephan Weil gegen Bernd Althusmann: Wer gewinnt die Wahl in Niedersachsen?

In den Umfragen zur Wahl in Niedersachsen kann sich die SPD dennoch auf dem 1. Platz behaupten, allerdings lauert die CDU weiterhin nur knapp dahinter. Dem amtierenden Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Stephan Weil, wirft der CDU-Herausforderer, Bernd Althusmann, immer wieder vor, amtsmüde zu sein. Davon will der SPD-Politiker allerdings nichts wissen und gibt sich im Vorfeld der Landtagswahl in Niedersachsen kämpferisch. Die Linke ist mit ihrer Kandidatin Jessica Kaußen vertreten.

Bei der Frage „Wer gewinnt die Wahl in Niedersachsen“ mischen allerdings nicht nur CDU, Linke und SPD mit: Auch andere Parteien stellen vielversprechende Kandidaten bei der Niedersachsen-Wahl 2022 auf. Die Grünen setzen mit Julia Willie Hamburg und Christian Meyer auf ein starkes Duo für die Landtagswahl in Niedersachsen 2022. Allerdings hat die Partei Bündnis 90/Die Grünen in Niedersachsen derzeit mit sinkenden Umfragewerten zu kämpfen. Die FDP zittert derweil um den Einzug in den Landtag, hat allerdings auch einen eigenen Spitzenkandidaten: Stefan Birkner. Für die AfD in Niedersachsen tritt Stephan Marzischewski-Drewesbei der Wahl in Niedersachsen an.

Entscheidung bei Landtagswahl am 9. Oktober: Wer regiert künftig in Niedersachsen?

Wer regiert künftig in Niedersachsen? Die Buchmacher und die Wahlprognosen zur Wahl in Niedersachsen sehen derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Althusmann und Weil. Wer schlussendlich die Landtagswahl in Niedersachsen gewinnt, wird sich allerdings frühstens am späten Wahlabend am 9. Oktober zeigen. Auf die Frage „Wen soll ich bei der Niedersachsen-Wahl 2022 wählen“ muss hingegen jeder Wähler eine eigene Antwort finden.

Mit der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen wollen alle Kandidaten den Wegweiser für die Zukunft im Bundesland stellen. Mit ihren Wahlprogrammen haben die einzelnen Parteien bereits vor der Niedersachsen-Wahl 2022 potenzielle Wähler über ihre Ziele informiert. Ob es allerdings reicht, bei den ersten Ergebnissen bei der Niedersachsen-Wahl 2022 am Wahlsonntag vorne zu liegen, wird sich zeigen müssen. Wer die Wahl in Niedersachsen gewinnt, ist hingegen erst endgültig entschieden, wenn der Wahlleiter das offizielle Ergebnis verkündet.

Wahl in Niedersachsen 2022: Wahl-O-Mat hilft bei Wahlentscheidung

Bei der Wahl in Niedersachsen 2022 haben Wähler auch die Möglichkeit, eine Briefwahl zu beantragen. Wer unsicher ist, welche Partei gewählt werden soll, kann zur Landtagswahl 2022 in Niedersachsen auch den Wahl-O-Mat nutzen. So kann jeder Bürger, der im wahlfähigen Alter ist und wählen darf, maßgeblich mit beeinflussen, wer die Wahl in Niedersachsen gewinnt. Auf kreiszeitung.de finden Sie am Wahlabend eine interaktive Ergebnis-Karte zur Wahl.